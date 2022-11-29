Англія розгромила збірну Уельсу та фінішувала першою у групі B ЧС-2022

Чемпіонат світу-2022, група B, 3-й тур

Уельс – Англія – 0:3

Голи: Рашфорд, 50, 68, Фоден, 52

"Три леви" взяли м'яч під контроль у дебюті. Перший момент виник на 10-й хвилині. Це Рашфорд вискочив віч-на-віч із голкіпером, але переграти Ворда не зумів. Згодом англійці спробували забити зі стандарту, але Магвайр не зміг пробити на дальній стійці.

Під завісу тайму команда Гарета Саутгейта змарнувала ще одну нагоду. У швидкій атаці збірної Англії Фоден прийняв м'яч у межах штрафного майданчика та пробив із розвороту. М'яч просвистів над поперечиною.

Та те, що не вдалося у першій половині, номінальні гості реалізували після перерви. Відкрити рахунок зумів Рашфорд, який потужним ударом у дальню дев'ятку скористався штрафним. А за якихось дві хвилини англійці подвоїли перевагу – Кейн після відбору Рашфорда прострілив на дальній кут воротарського, звідки Фоден переправив м'яч у сітку.

Валлійці спробували відповісти на подвійний удар пострілом із дистанції. Це Мур наважився пробити здалеку, Магвайр підставив голову під м'яч і той змінив траєкторію. Але Пікфорд встиг зреагувати на підступний рикошет.

Тим не менше, збірна Англії зуміла забити втретє. На 68-й хвилині Рашфорд увірвався до карної зони Уельсу, змістився до центру та пробив Ворду поміж ніг – 0:3 із дублем нападника МЮ.

До фінального свистка "Три леви" цілком могли зробити рахунок геть непристойним. Той же Рашфорд ще раз перевірив пильність голкіпера "червоних драконів" діагональним ударом із правого флангу. Натомість Беллінгем зостався переможеним після очної дуелі з Вордом.

Завдяки перемозі збірна Англії набрала 7 очок на груповому етапі та тріумфувала в квартеті B. У рамках 1/8 фіналу підопічні Саутгейта зустрінуться зі збірною Сенегалу. Матч відбудеться 4 грудня.