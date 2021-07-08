Англія перемогла Данію і зіграє у фіналі Євро-2020 з Італією

Збірна Англії перемогла Данію і вийшла у фінал Євро-2020. Вирішальний переможний гол був забитий в екстра-таймі.

Англія жваво почала матч і бігла атакувати данські ворота, але захист Данії справлявся з англійським ентузіазмом. Ближче до середини тайму Данія зовсім змогла знизити темп матчу і, по суті, взяти ситуацію під контроль.

В одному з моментів в атаці данці заробили штрафний. І його майстерно виконав 20-річний Міккель Дамсгаард.

Після цього Данія пішла захищати свій результат і не поспішала вперед. Англія ж шукала шанси зрівняти і все наближалася до цього. І вийшло. На 39-й хвилині Рахім Стерлінг після прострілу з правого флангу влетів у ворота разом з м'ячем від ніг капітана Данії Симона К'яєра. Черговий автогол на Євро.

У другому таймі Англія посилила тиск і мала моменти для другого голу, але Каспер Шмайхель в ряді моментів виручив свою команду. І завдяки цьому матч перейшов у два Екстра-тайми.

В екстра-таймі ситуація на полі не змінилася. І все прийшло до пенальті, правда сумнівного після падіння Рахіма Стерлінга від контакту з Янніком Вестергором у штрафному майданчику. Харрі Кейн не забив пенальті, Шмайхель потягнув удар, але вже не впорався з добиванням форварда "Тоттенхема".

У час, що залишився Данія не змогла влаштувати штурм заради другого гола. І Англія вперше в історії потрапила у фінал Євро. 11 липня на Вемблі вони зіграють проти Італії.