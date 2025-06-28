Англія – Німеччина у фіналі молодіжного Євро-2025: прогнози та де дивитися

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Фінальна гра пройде у Братиславі на арені "Тегельне поле". Початок – о 22:00 за київським часом.

Англія: з проблем у групі до фаворита фіналу

Говорячи про представників Туманного Альбіону, варто пригадати, що за путівки у фінал чемпіонату Європи вони змагалися в кваліфікації зі збірною України.

Підопічні Лі Карслі та Унаї Мельгоси у відборі обмінялися перемогами (3:2 – на корись України та 2:1 – Англії) і загалом виглядали, як рівні суперники. Обидві команди напряму кваліфікувались у фінал. Але тут виступили вже зовсім по-різному. "Синьо-жовті" безславно завершили боротьбу після групового раунду, тоді як англійці дісталися фіналу.

Втім, на початку турніру Англія теж не була бездоганною. Вона важко вийшла з групи, де перемогла лише Чехію (3:1). Потім зіграли внічию зі Словенією (0:0) та поступились Німеччині (1:2).

Але у плей-офф англійці показали себе вже зовсім по іншому. В чвертьфіналі впевнено здолали іспанців – 3:1, а в півфіналі зламали опір Нідерландів завдяки дублю лідера команди Харві Елліотта – 2:1.

Футболіст "Ліверпуля" став справжнім героєм англійців: на його рахунку вже чотири голи на турнірі.

Німеччина: тотальна машина, яка перемагає всіх

Збірна Німеччини виглядала майже бездоганно протягом усього турніру. Команда Антоніо Ді Сальво виграла всі матчі: в групі розгромила Словенію (3:0), впевнено обіграла Чехію (4:2) та здолала Англію (2:1).

Чвертьфінал проти Італії вийшов драматичним: суперник чинив серйозний опір навіть у меншості, але Німеччина вирвала перемогу в овертаймі – 3:2. Проте півфінал з Францією став зразково-показовим: уже на 14-й хвилині німці вели 2:0, а в компенсований час довершили розгром – 3:0.

Головна зірка німецької збірної – нападник "Штутгарта" Нік Вольтемаде. На його рахунку шість м'ячів у п'яти матчах Євро-2025. Він є беззаперечним лідером у бомбардирських перегонах на турнірі.

Які прогнози на фінал

Аналітики букмекерських контор не змогли визначити беззаперечного фаворита. Ставки на успіх кожного з суперників майже рівні. Втім, зовсім невелику перевагу все ж віддають Англії.

Ставки на перемогу підопічних Лі Карслі в основний час приймаються в діапазоні – 2,55-2,70. Тоді як успіх німців оцінюють в – 2,65-2,80. За нічию дають – 3,40-3,50.

На тріумф обох команд з урахуванням можливих екстратаймів і серії пенальті приймаються ставки з коефіцієнтом – 1,91.

Де дивитися вирішальний матч

Фінальний матч молодіжного Євро-2025 (U-21) сьогодні о 22:00 можна буде подивитися наживо на телеканалі "Перший" і сайті "Суспільне Спорт".

Крім того, поєдинок транслюватиме медіасервіс MEGOGO, зокрема – безкоштовно на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в ефірі Т2 і кабельних мережах.