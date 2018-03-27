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Англия - Италия: где смотреть матч

НовостиСпорт    27.03.2018 - 15:11
Фото: (twitter.com/Vivo_Azzurro)
Фото: (twitter.com/Vivo_Azzurro)

Где и когда начнется товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сборная Англии на своем поле проведет товарищеский матч против команды Италию. По мнению букмекеров, в данной встрече преимущество на стороне хозяев.

 

Товарищеский поединок Англия - Италия состоится 27 в Лондоне на стадионе Уэмбли, начало - в 21:00 по киевскому времени.

В Украине трансляция проводиться не будет. Поединок можно посмотреть в прямом эфире находять в Великобритании по ITV 1 и ITV 1 HD. 

23 марта сборная Англии играла в товарищеском матче против команды Голландии, где добыла минимальную победу со счетом 1:0. В тот же день свой матч провела Италия - команда уступила сборной Аргентины со счетом 0:2.

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Теги публикации: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, сборная Англии, сборная Италии  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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