Англия - Италия: где смотреть матч

Где и когда начнется товарищеский поединок в рамках подготовки к ЧМ-2018

Сборная Англии на своем поле проведет товарищеский матч против команды Италию. По мнению букмекеров, в данной встрече преимущество на стороне хозяев.

Товарищеский поединок Англия - Италия состоится 27 в Лондоне на стадионе Уэмбли, начало - в 21:00 по киевскому времени.

В Украине трансляция проводиться не будет. Поединок можно посмотреть в прямом эфире находять в Великобритании по ITV 1 и ITV 1 HD.

23 марта сборная Англии играла в товарищеском матче против команды Голландии, где добыла минимальную победу со счетом 1:0. В тот же день свой матч провела Италия - команда уступила сборной Аргентины со счетом 0:2.