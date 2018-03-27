Англія - Італія: де дивитися матч

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок у рамках підготовки до ЧС-2018

Збірна Англії на своєму полі проведе товариський матч проти команди Італії.

На думку букмекерів, у цій зустрічі перевага на боці господарів.

Товариський поєдинок Англія - Італія відбудеться 27 в Лондоні на стадіоні Уемблі, початок - о 21:00 за київським часом.

В Україні трансляція проводитися не буде. Поєдинок можна подивитися в прямому ефірі находять в Великобританії по ITV 1 і ITV 1 HD.

23 березня збірна Англії грала в товариському матчі проти команди Голландії, де здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. У той же день свій матч провела Італія - команда поступилася збірній Аргентини з рахунком 0:2.