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Англія - Італія: де дивитися матч

НовиниСпорт    27.03.2018 - 15:11
Фото: (twitter.com/Vivo_Azzurro)
Фото: (twitter.com/Vivo_Azzurro)

Де і коли розпочнеться товариський поєдинок у рамках підготовки до ЧС-2018

Збірна Англії на своєму полі проведе товариський матч проти команди Італії.
На думку букмекерів, у цій зустрічі перевага на боці господарів.

 

Товариський поєдинок Англія - Італія відбудеться 27 в Лондоні на стадіоні Уемблі, початок - о 21:00 за київським часом.

В Україні трансляція проводитися не буде. Поєдинок можна подивитися в прямому ефірі находять в Великобританії по ITV 1 і ITV 1 HD.

23 березня збірна Англії грала в товариському матчі проти команди Голландії, де здобула мінімальну перемогу з рахунком 1:0. У той же день свій матч провела Італія - команда поступилася збірній Аргентини з рахунком 0:2.

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Теги публікації: онлайн-трансляция, ЧМ-2018, сборная Англии, сборная Италии  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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