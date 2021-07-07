Англія - Данія: англійці повинні пройти у фінал Євро-2020

У збірної Англії відмінні шанси вийти у фінал Євро і зіграти з Італією. І це незважаючи на хорошу гру Данії на цьому турнірі.

Англія, яка демонструє на цьому Євро прагматичний футбол, і свої дивіденди з цього має по повній - "Леви" є єдиною збірною, яка на чемпіонатах Європи не пропускала в перших п'яти матчах. Та й зовсім подібне досягнення на великому фінальному турнірі останній раз підкорювалося Італії аж в 1990 році. При цьому англійці всього за перші п'ять матчів на Євро дозволили лише 10 разів пробивати своїм суперникам у площину воріт Пікфорда.

Наставник Англії Гарет Саутгейт вважає, що запорука успіху його команди в згуртованості.

Для Данії Це Євро почалося просто кошмарно - в дебютному матчі на турнірі у, мабуть, головної зірки команди Крістіана Еріксена прямо на полі зупинилося серце. За цією історією спостерігали у всьому світі. Благо футболіста вдалося врятувати. Той поєдинок проти Фінляндії, коли і стався випадок з Еріксеном, данці програли. Також Данія поступилася і в другому матчі проти Бельгії, хоча, справедливості заради, нічию вже точно данці заслужили, якщо і не перемогу. Але в останньому турі групового етапу данці більш ніж впевнено розбили Росію 4:1 і вийшли в плей-офф з другого місця.

А далі був розгром Уельсу 4:0 і більш скромна за рахунком, але все ж досить впевнена по грі, перемога над Чехією 2:1.

Favbet оцінює перемогу Англії в основний час коефіцієнтом 1,73, перемогу Данії - 5,9, нічию - 3,6.

Прохід Англії у фінал з урахуванням овертайму або серії пенальті - коефіцієнт 1,34, Данії - 3,5.

Початок матчу Англія - Данія о 22:00. Трансляція - телеканал "Україна". Також матч можна подивитися на oll.tv при партнерстві Favbet.