В Англии увеличили количество регионов с самым жестким карантином

В Англии 31 декабря увеличится количество регионов, где будет введен четвертый уровень карантина. Ужесточенные ограничения будут действовать на 75% территории.

Об этом заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

С четверга в зоне ограничений под названием "Оставайтесь дома" будут большая регионов графства Мидлэнд, Большой Манчестер, Ланкашир, Блэкпул, Блэкберн, Глоучестершир, Свиндон, Сомерсет, Борнмут, Крайстчерч и Пул. Также в некоторых регионах карантин усилят до третьего уровня. В частности, он будет введен в Ливерпуле, где до сих пор действовал второй уровень.

Ужесточение карантина в Англии связано со стремительным ростом количества новых случаев заражения коронавирусом. Во вторник сообщалось о более 53 тысячах новых случаев заражения в Британии и более 47 тысячах в Англии. Это самые большие показатели за все время пандемии.

Напомним, Великобритания первой в мире одобрила для использования вакцину против коронавируса AstraZeneca. Регулятор лекарственных средств признал ее одновременно безопасной и эффективной.

Ранее сообщалось, что власти Великобритании намерены в январе начать вакцинацию населения от коронавируса препаратом AstraZeneca. Он будет распространен для вакцинации уже с 4 января.