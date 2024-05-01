Андрія Перетяжко визнано найкращим СEO cтрахової компанії у 2023 році.

Андрія Перетяжко, голову Правління ARX, визнано найкращим СEO cтрахової компанії за підсумками FinAwards 2024

Андрій Перетяжко з початку повномасштабного вторгнення перебуває в Україні, бере участь у всіх проєктах, відвідує різні регіони України, щоб продемонструвати підтримку працівникам.

Під керівництвом Андрія Перетяжко протягом 2023 року група компаній ARX :

досягла рівня 4 млрд грн страхових премій, та отримала позицію №1 на страховому ринку;

продемонструвала +32% зростання (що значно вище за середнє ринковий рівень);

отримала чистий прибуток в розмірі 513 млн грн., що є найкращим результатом на ринку;

першою запустила страхування від воєнних ризиків для авто, а також майна юридичних осіб;

першою запустила послугу ідентифікації клієнтів через ДІЯ;

передала ЗСУ понад 56 млн грн;

сплатила податків 400 млн грн.

Компанія є абсолютним лідером на страховому ринку по всіх основних показниках: страхові премії, чисті страхові премії, капітал, чистий прибуток тощо.

“Значні фінансові результати дозволяють нам продовжувати інвестувати в наше позитивне майбутнє, яке пов’язане з відновлення економіки та швидким зростанням ринку — зазначає Андрій Перетяжко. - Це й інвестиції в зручні цифрові сервіси для наших клієнтів (мобільний додаток ARX, віддалена верифікація через Дію тощо), й нові ІТ системи для нашої дистрибуції, ІТ кібербезпека та інші важливі для розвитку компанії проєкти. Нам вдається швидко та влучно відповідати на нові запити ринку. Тому саме ми були першими, хто запропонував ринку повноцінне страхування авто та майна від військових ризиків – КАСКО “Залізний Купол”.

Ми пишаємось, що рівень сервісу, який компанія надає клієнтам, завжди залишається одним з головних фокусів роботи компанії. Так, рівень задоволеності врегулюванням збитків по КАСКО (TCF, E- Comi) становить 4.8 з 5.0. Ми досягли та утримуємо цей «Золотий знак» вже декілька років поспіль. Кожен день ми пам’ятаємо, що головне завдання сьогодні – робити все можливе для нашої Перемоги, повернення до мирного життя в вільній європейській Україні.”

ARX постійно підтримує своїх співробітників — це закладено у стратегію та цінності компанії. З початку широкомасштабної агресії штат не скорочувався. Постійно надається матеріальна допомога працівникам та членам родинам, хто цього потребує у зв’язку з війною. ARX підтримує всіх працівників та членів сімей, які служать у лавах ЗСУ та ТРО. Було організовано навчання першої медичної допомоги, семінари щодо психологічної підтримки та можливість безкоштовних консультацій спеціалістів.

Попри важкі часи, ARX є лідером страхового ринку з 30-річною історією, підтримуючи високі професійні стандарти, забезпечуючи якісний сервіс та допомагаючи державі. На квітень 2024 року компанія вже передала ЗСУ майже 60 млн грн.