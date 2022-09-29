Стріхарський розповів про підсумки першого форуму відновлення України у Житомирській області

"Хоч Україна досі продовжує боротися та разом з тим ми не ставимо життя на паузу та вже відновлюємо громади після жахливих наслідків, які завдала РФ. Наші будівельники щоденно працюють над заміною вікон, відновленням дахів, що були пошкоджені уламками ракет, а також відновлюють інфраструктуру, зводять мости та ремонтують дороги", - наголосив Андрій Стріхарський.

Він також додав, що за останні сім місяців кожен українець чітко побачив, хто справжній друг не лише на словах. Таким надійним другом для України є Естонія, яка завжди одна з найперших підтримувала Україну на міжнародній арені, а зараз зголосилася бути головним координатором процесу відновлення Житомирської області на міжнародному рівні.

"Під час форуму підписали тристоронній меморандум, між Житомирською ОВА, Овруцькою громадою та Естонським центром міжнародного співробітництва, який розпочинає реалізацію проєкту будівництва нового дитячого садочку в Овручі. Хочу зазначити, що я, своєю чергою, також активно сприяю, щоб форум такого формату було проведено і на території Черкаської області. У нас є багато країн-друзів, тож я переконаний, що ми знайдемо надійного партнера для відбудови Черкащини"., - додав нардеп.

Він також переконаний, що приклад Естонії змотивує інші країни світу також долучаться до процесу відновлення України.

"Ворог думав, що може нас легко зламати, але ми продовжуємо працювати, вірити в ЗСУ і робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити все, що зруйнували загарбники", - резюмував Стріхарський.