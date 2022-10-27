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Стріхарський передав гуманітарну допомогу мешканцям Степанецької ОТГ

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Четвер 27 жовтня 2022 18:39
Стріхарський передав гуманітарну допомогу мешканцям Степанецької ОТГ Фото: Андрій Стріхарський (facebook.com / strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Народний депутат Андрій Стріхарський передав необхідну гуманітарну допомогу мешканцям Степанецької ОТГ, а саме багатодітним, малозабезпеченим сімʼям та тимчасово переміщеним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Андрія Стріхарського у Facebook.

За його словами, кожен отримав допомогу у вигляді харчового набору. Також були забезпечили дровами три багатодітні сімʼї, що забезпечить їм теплу зиму.

"Я щиро радий, що ми маємо змогу допомагати та забезпечувати впевненість людей у майбутньому. Нагадую, що наші представники працюють на 196-му виборчому окрузі, вони радо вислухають ваші звернення та нададуть вам необхідну допомогу", - написав Стріхарський.

На думку політика, у такий важкий час для народу і для країни в цілому важливо не забувати про своїх ближніх та людей, які дійсно потребують нашої підтримки.

"Чітко організувавши роботу на своїх округах та працюючи з населенням, щодня ми з командою отримуємо запити та докладаємо максимальних зусиль, для їх виконання", - додав нардеп.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андрій Стріхарський у співпраці з Всеукраїнською аграрною радою передав українським військовим ще 5 позашляховиків.

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Гуманітарна допомога Андрій Стріхарський Черкасская область
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