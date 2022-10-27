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Стрихарский передал гуманитарную помощь жителям Степанецкой ОТГ

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Четверг 27 октября 2022 18:39
Стрихарский передал гуманитарную помощь жителям Степанецкой ОТГ Фото: Андрей Стрихарский (facebook.com/strikharskyi)
Автор: Артем Горовенко

Народный депутат Андрей Стрихарский передал необходимую гуманитарную помощь жителям Степанецкой ОТГ, а именно многодетным, малоимущим семьям и временно перемещенным лицам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Андрея Стрихарского в Facebook.

По его словам, каждый получил пособие в виде пищевого набора. Также были обеспечены дровами три многодетных семьи, что обеспечит им теплую зиму.

"Я искренне рад, что мы имеем возможность помогать и обеспечивать уверенность людей в будущем. Напоминаю, что наши представители работают в 196-м избирательном округе, они с радостью выслушают ваши обращения и окажут вам необходимую помощь", - написал Стрихарский.

По мнению политика, в такое тяжелое время для народа и для страны в целом важно не забывать о своих ближних и людях, действительно нуждающихся в нашей поддержке.

"Четко организовав работу на своих округах и работая с населением, ежедневно мы с командой получаем запросы и прилагаем максимальные усилия для их выполнения", - добавил нардеп.

Напомним, ранее сообщалось, что Андрей Стрихарский в сотрудничестве со Всеукраинским аграрным советом передал украинским военным еще 5 внедорожников.

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Гуманитарная помощь Андрей Стрихарский Черкасская область
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