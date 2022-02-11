На Андреевском спуске планируют запретить продажу картин и сувениров

В Киеве планируют запретить продажу картин, сувениров и прочей продукции на Андреевском спуске, а также на Десятинной и Владимирской улицах. Однако продавцов намерены разместиться на Аллее художников и Пейзажной аллее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на протокол КГГА от 28 января .

Документ предусматривает, что до 14 февраля этого года Подольская районная госадминистрация должна разработать план-схему, согласно которой продавцов сувениров переместят на новые торговые места.

До 1 марта продавцы сувениров и картин должны будут переехать на новые локации.

В это же время Шевченковская и Подольская РГА должны принять меры по ликвидации стихийной торговли на Андреевском спуске, Десятинной и Владимирской. При этом они должны держать на постоянном контроле санитарно-техническое состояние этих улиц.