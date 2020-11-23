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Андреев побеждает на выборах мэра в Ужгороде

Ужгород, Понедельник 23 ноября 2020 01:22
Андреев побеждает на выборах мэра в Ужгороде
Фото: Богдан Андреев (facebook.com/Bohdan-Andriyiv)
Автор: РБК-Украина

В Ужгороде на втором туре на местных выборах лидирует действующий мэр Богдан Андреев. В то же время экзитпол в Ужгороде 22 ноября не проводили.

Об этом сообщает местное издание mukachevo.net.

Согласно предварительным данным параллельного подсчета, Андреев победил своего соперника от партии "Слуга народа" Виктора Щадея с преимуществом около 1200 голосов.

"Таким образом, Слуги народа потеряли последнюю возможность победить на выборах мэра хотя бы в одном областном центре", - говорится в сообщении.

Территориальные избирательные комиссии начали устанавливать результаты голосования в 11 городах Украины, где сегодня состоялся второй тур выборов мэра. Явка избирателей на момент окончания голосования составила 29,53%.

РБК-Украина писало, что во втором туре местных выборов полиция зарегистрировала более 400 сообщений о нарушениях. Составили 10 протоколов и возбудили 11 дел.

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