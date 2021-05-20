Андоррская авиакомпания выплатит задолженность Украине за полеты над Черным морем
Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил исковое заявление прокуратуры к андоррской авиакомпании Gestio Integral D'aeronaus Martinez S.L. Суд постановил взыскать 100 тысяч гривен неуплаты аэронавигационных услуг за полеты над Черным морем.
Авиакомпания проводила полеты в воздушном пространстве Украины.
В ходе досудебного расследования, начатого по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 УК), прокуратура автономии установила, что в 7 иностранных авиакомпаний возникла задолженность перед "Украэрорух". Они совершали полеты над оккупированными территориями Крыма, а также над Черным морем.
Общая сумма задолженности - 7 млн гривен.
Ранее сообщалось, что авиакомпания Объединенных Арабских эмиратов (ОАЭ) уплатила Украине 3,7 млн гривен штрафа за полеты над оккупированным Крымом.
РБК-Украина писало, что украинский суд заочно арестовал еще 12 российских самолетов за полеты в оккупированный Крым.