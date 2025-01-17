"Аналогів у світі немає". В "Дії" розкрили деталі про послугу 1500 грн ветеранам на спорт

Мінветеранів запустило програму, за якою учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн на оплату спортивних занять.

Технологічно така програма не має світових аналогів, а банківські дані користувача повністю захищені, каже в коментарі РБК-Україна розповів заступник генерального директора ДП "Дія" Андрій Грицейнюк.

Одна картка з різними рахунками: як це працює

Замість великої кількості карток для користування послугою запровадили лише одну, до якої прив'язуються різні рахунки для цільового використання коштів. Для цього не потрібно оформлювати нові договори, не треба робити інші додаткові дії, розповідає РБК-Україна Андрій Грицейнюк.

"Прецедентів і інших аналогів у світі немає: зазвичай держави виплачують кошти юридичній особі, наприклад, на оздоровлення дітей, а потім батьки отримують сертифікат чи якийсь документ, який дає можливість пройти оздоровлення. Це не дуже правильно, бо сама людина має обирати, де вона хоче витратити кошти і де отримувати послуги з найкращим сервісом. Тому важливо, щоб гроші отримували не юрособи, а саме люди", – каже він.

Наприкінці 2024 за цим же принципом вже запустили програму єКнига, за якою діти, яким виповнилося 18 років, можуть отримати 908 гривень на купівлю українських книжок. Спорт для ветеранів став другим таким проектом.

"Для цього потрібно мати рахунок у банку, на якому налаштовані певні обмеження: якщо держава спрямовує кошти на оздоровлення ветерана, то заплатити цими коштами за похід в ресторан або зняти готівку чи оплатити щось інше неможливо", – зауважує співрозмовник.

В більш старих програмах в інших країнах для цього потрібно оформлювати окрему карту. І тоді у людини з часом стає багато карток, які використовуються досить рідко, і це не дуже зручно.

"За нашою ж технологією, це одна картка, до якої прив'язано багато рахунків, а система автоматично визначає, який з них підходить саме під те, що хоче зробити людина. Далі перевіряє, є на це кошти чи ні, і дозволяє їх витратити", – пояснюють у ДП "Дія".

"Банківські дані не розголошуються"

За словами Грицейнюка, зараз також пропрацьовується можливість, щоб у разі відсутності коштів можна було досписати власні гроші з картки користувача. Тобто буде можливість списувати з картки спершу кошти цільового призначення, а потім, якщо їх не вистачить – особисті кошти людини.

Фото: 1500 гривень на спорт будуть надходити учасникам бовових дій кожного кварталу (Getty Images)

"Ми розробили антифрод- систему, яка аналізує нецільове використання коштів з точки зору надавачів послуг. Операції відбуваються у відповідності до закону "Про банківську таємницю": щоб опція працювала, банки не розголошують нічого, що відноситься до банківської таємниці", – додає заступник гендиректора ДП.

Така українська розробка буде цікава іноземним партнерам, зауважує Грицейнюк.

"Навіть у перших наших реалізаціях, які були зроблені раніше з окремими картками, світова спільнота постійно до нас зверталася, щоб ми поділилися досвідом, як це працює. Тому що для багатьох донорів в інших країнах це мрія -– мати можливість виплачувати кошти саме цільового використання. Даючи людям можливість витратити допомогу на конкретні цілі. А не на казино, наприклад" – каже він.

Хто може скористатися послугою

Послуга доступна для:

учасників бойових дій (УБД);

осіб з інвалідністю внаслідок війни.

Подати заявку на програму "Ветеранський спорт" можна в додатку "Дія". 1500 гривень, які будуть надходити учасникам бовових дій кожного кварталу, можна використовувати на послуги тренажерних залів, спортивних клубів чи секцій, що працюють офіційно за кодом 7941 "Фізична культура і спорт".

Отримані кошти можна використати протягом трьох місяців. У разі невикористання залишок автоматично повертається до державного бюджету. Якщо частина коштів була витрачена, програма продовжується автоматично.

Як подати заявку

Щоб оформити заявку на отримання виплат, виконайте такі кроки:

Оновіть застосунок "Дія" до останньої версії. Перейдіть у розділ "Сервіси" та виберіть пункт "Ветеранський спорт". Пройдіть перевірку у "Дії". Оберіть банк і створіть "Дія.Картку" для зарахування виплат. Перевірте правильність заповненої заяви та натисніть "Надіслати".

Якщо опція "Ветеранський спорт" недоступна, переконайтеся, що застосунок оновлено до останньої версії.

Терміни подачі заявок

Заявки на кожен квартал приймаються до 20 числа першого місяця кварталу. Наприклад: