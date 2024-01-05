Аналог "Іскандера"? Що за балістику могла отримати Росія від КНДР та в чому небезпека

При підготовці матеріалу використовувалися: заяви координатора Ради нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі, спікера Повітряних сил України Юрія Ігната, публікації американського Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), профільного порталу The War Zone, аналітика американського Інституту вивчення війни (ISW), коментарі експертів Валерія Рябих та Олександра Коваленка.

Зміст:

США кажуть про удари північнокорейськими ракетами Україна поки не підтверджує

На вчорашньому брифінгу координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі розкрив нову інформацію про підтримку, яку Росія отримує від третіх країн. За його словами, нещодавно Північна Корея передала пускові установки та балістичні ракети. Які вже були задіяні для ударів по Україні.

Зокрема, російські війська застосували як мінімум одну з них під час атаки 30 грудня 2023 року. Судячи з усього, вона впала на відкритій місцевості в Запорізькій області. Також кілька балістичних ракет було запущено 2 січня 2024 року. Наслідки цієї атаки досі аналізуються.

Крім того, Кірбі зазначив, що ці північнокорейські балістичні ракети мають дальність дії близько 900 км.

"Це тривожна ескалація... Ми очікуємо, що Росія застосовуватиме їх для ударів по цивільній інфраструктурі та вбивства безневинних громадян України", - наголосив він.

При цьому він відмовився вдаватися до подробиць щодо того, як США отримали дану інформацію. За його словами, вона надійшла з багатьох різних джерел. Через останні масовані удари по Україні вирішили знизити статус даних та оприлюднити їх, але це був "широкий спектр розвідувальних джерел за певний період часу".

Фото: Джон Кірбі оприлюднив дані про те, що Росія вже застосовувала для ударів по Україні північнокорейську балістику (Getty Images)

Зазначимо, українська сторона офіційно поки не підтверджує застосування північнокорейських ракет.

"Заява була від Сполучених Штатів. Тому вивчатимуть фахівці... якісь уламки і тоді вже можна буде говорити, чи є такий факт чи ні. Поки не можу цього підтвердити", - заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі "Суспільному" повідомив, що заява Кірбі вивчається і "будуть окремі повідомлення".

Проте союзники вже реагують. Як заявив представник британського МЗС, Лондон засуджує російські удари балістичними ракетами з КНДР і закликає Пхеньян припинити поставки зброї. Він також пригрозив Північній Кореї новими санкціями.

Проблему з ідентифікацією пояснює військовий експерт Defense Express Валерій Рябих. Він зазначає, що Повітряні сили не мають інструментів для визначення конкретних ракет, і цим займаються служби, які працюють з уламками, виявляють наявність іноземних компонентів і так далі.

"Тому тут більше питання не до Повітряних сил. Звичайно, за характером картинки на своїх детекторах вони можуть розрізняти ракети за їхньою поведінкою, швидкістю та траєкторією. А щодо того, що немає підтвердження падіння північнокорейських ракет, це, швидше за все, лише попередня оцінка", - підкреслив він у коментарі РБК-Україна.

Яку балістику з КНДР могла застосувати Росія: основні характеристики

Точна назва ракет, якими Росія вдарила по Україні, не розкривається. Джон Кірбі продемонстрував слайд, на якому показано район запуску 30 грудня, а також місце падіння.

Судячи з графіка, пуск був здійснений з району річки Дон в 70 км на південь від Воронежа. Ракета пролетіла 460 км та впала біля Запоріжжя. Крім того, на ілюстрації є зображення балістичних ракет KN-23 та KN-24.

Фото: інфографіка пуску північнокорейської ракети (слайд із презентації Джона Кірбі)

Зазначимо, згідно з останніми даними, обстріл Харкова 2 січня було здійснено ракетами не російського виробництва. За словами начальника обласної ОВА Олега Синєгубова, на уламках стерте маркування, але можна з упевненістю говорити про те, що країна-виробник - не Російська Федерація, а по місту вдарили ракети типу "Іскандер-М".

Центр стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS, Вашингтон, США) наводить такі характеристики ракет KN-23 та KN-24.

KN-23 (Hwasong-11GA)

Це балістична ракета малої дальності, вперше випробувана у травні 2019 року. Вона летить за квазібалістичною траєкторією, візуально схожа на російську "Іскандер-М", тому аналітики вважають, що KN-23 може бути її копією.

За оцінками CSIS, ракета здатна нести боєголовку масою 500 кг на відстань 450 км або менш важку на 690 км. Довжина - близько 7,5 м, діаметр - 0,95 м, загальна маса - 3 415 кг. На кінцевому відрізку польоту KN-23 може маневрувати, що ускладнює перехоплення. Її траєкторія може стати проблемою для протиракетної оборони. Використання "плавників" для маневрування ускладнює прогнозування перехоплення. Залишається невідомим, чи північокорейська ракета має складні системи наведення для точного ураження цілі після маневрів ухилення.

"Це нова ракета, яку корейці, швидше за все, зробили не без допомоги Росії. За основними параметрами відповідає "Іскандеру", а частота вдалих пусків свідчить про те, що технології на ній не відпрацьовувалися, а вже були готові", - каже Валерій Рябих .

Фото: ракета KN-23 (з відкритих джерел)

За його словами, ймовірно, для KN-23 використовується таке саме шасі, як і для "Іскандера" - виробництва Мінського заводу колісних тягачів (МЗКТ). Але корейська ракета має більшу дальність, ніж російська, яка б'є на 500 км. Що стосується характеристик, то вони здебільшого засновані на припущеннях та були визначені за фото та результатами випробувань.

"З одного боку, все начебто зрозуміло. З іншого - є неясності, незрозуміло, яка у них якість. Складно про щось говорити, коли немає офіційних заяв про те, що уламки належать північнокорейській ракеті", - додав експерт.

КN-24 (Hwasong-11NA)

Це також балістична ракета малої дальності. Імовірно має максимальний радіус дії 410 км. Принаймні на випробуваннях у березні 2020 року ракета КN-24 досягла такої дальності при максимальній висоті польоту в 50 км.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомляли про можливість здійснювати "маневри підтягування", як у російської "Іскандер-М", для орієнтації систем наведення та ухилення від перехоплення. Невідомо, чи є у КN-24 радар чи своя головка самонаведення.

Зовнішньо схожа на американську армійську тактичну ракету ATACMS. Має довжину приблизно 4,57-5,55 м та діаметр 0,7-0,85 м. Аналітики вважають, що ракета несе унітарну бойову частину з корисним навантаженням 400-500 кг.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, КN-24 (Hwasong-11NA) розроблено на базі радянської "Точки-У".

"Наскільки вона зараз удосконалена, це інше питання. Як і те, чи є вона у росіян", - наголосив він у розмові з виданням.

Фото: запуск ракети KN-24 (csis.org)

Як пише український портал Defense Express, Північна Корея також має арсенал балістичних ракет, які є версіями радянських Р-17 комплексу "Ельбрус", більш відомих під назвою "Скад" (за класифікацією НАТО).

Зокрема, Hwasong-9 має максимальну дальність до 1000 км та бойову частину 500 кг. Більш старі версії Hwasong-5 та Hwasong-6 мають дальності до 300 та 500 км, бойові частини масою 700-770 кг та 960 кг відповідно. На цьому можливі варіанти ракет, які Росія могла отримати від КНДР, не вичерпуються, але їх можна вважати основними. Точну відповідь на запитання, що саме було запущено до району Запоріжжя, дасть лише аналіз уламків.

Щодо Харкова, то Коваленко схиляється до версії з KN-23. Він наголошує, що це "близнюк" ракети 9М723 ОТРК "Іскандер" з невеликими конструктивними особливостями.

"Наприклад, у північнокорейської ракети газодинамічні керма на хвостовій частині мають прямокутну форму зі зрізаними кутами. У той час як у 9М723 вони більш округлі. І це може вказувати на те, що Харків атакували ракетами не російського, а північнокорейського виробництва", - розповів він. .

Скільки ракет могла передати Північна Корея та які у неї запаси

Як заявив Джон Кірбі, Північна Корея передала російській стороні пускові установки та кілька десятків балістичних ракет. Видання The Washington Post зазначає, що її джерела в американській розвідці підтверджують ці дані.

"Розгортання Росією балістичних ракет, поставлених Північною Кореєю, вказує на зростання підтримки північнокорейським лідером Кім Чен Ином військових зусиль Москви. Це також показує здатність Москви спиратися на країни-ізгої, щоб компенсувати недоліки в її власному арсеналі", - пише WP.

У відкритих джерелах немає інформації про те, скільки балістичних ракет має КНДР. Проте звіт Центру з контролю над озброєннями та нерозповсюдженням (CACNP) дає деяке уявлення про її потенціал.

Фото: Північна Корея за Кім Чен Ина могла виробити сотні, якщо не тисячі балістичних ракет (Getty Images)

Основою північнокорейської ракетної програми стало співробітництво з СРСР протягом 1960-х та на початку 1970-х років. Балістична програма стартувала у 1976 році, коли Північна Корея придбала "Скади". Перші випробування своїх розробок розпочалися 1984 року і відтоді було проведено близько 300 запусків. Згодом відсоток невдалих випробувань знижувався і сьогодні становить приблизно 15%.

Правління Кім Чен Ина ознаменувалося розширенням зусиль розвитку програми балістичних ракет. У період з 2012 по 2023 рік Північна Корея провела понад 214 випробувань та представила різні ракети малої, середньої та великої дальності. На даний момент складно оцінити її арсенал, так і говорити про те, скільки ракет готові передати Росії.

"Арсенал дуже великий, номенклатура широка, багато різних балістичних ракет з різними властивостями. Цих ракет не просто сотні, а тисячі. У цьому і проблема, тому що їх виробляли у великій кількості", - говорить Олександр Коваленко.

У чому небезпека та чи здатна українська ППО збивати такі ракети

Повітряні сили України неодноразово наголошували на складності протидії балістичним ракетам. Тому поповнення російських запасів за допомогою Північної Кореї може стати великою проблемою, пише американський портал The War Zone.

Зокрема раніше повідомлялося про скорочення російського арсеналу балістики до мінімальних рівнів після вторгнення в Україну. Тепер же за рахунок КНДР з'явилася можливість досить швидко поповнювати запаси, що дозволить інтенсивно бити ракетами.

Зазначимо, українські війська можуть збивати ракети типу "Іскандер" та "Кинджал" завдяки американським зенітно-ракетним комплексам Patriot. У той же час можливості залишаються обмеженими, оскільки підтверджено отримання лише трьох батарей. У зв'язку з цим є ризик перевантаження української ППО під час масованих ударів, зокрема під час спроб Росії вразити ці системи.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що балістичні ракети є більш ефективними для ураження цілей в Україні. Росія регулярно застосовує їх для ударів по прифронтових містах і, ймовірно, за рахунок балістики успішно оминає ППО.

Фото: здатність України збивати північнокорейські ракети залежить від того, чи прикрита ціль комплексом типу Patriot (Getty Images)

Наголошується, що українська ППО в ході інтенсивних атак з 29 грудня 2023 року збила 149 зі 166 крилатих ракет, але лише кілька балістичних. Противник перепрофілював комплекси С-300/С-400 для атаки наземних цілей, офіційні особи в Києві визнають, що їх складно перехопити. Також українські сили виявилися менш успішними у перехопленні ракет "Іскандер", але водночас збили усі 10 "Кинджалів" 2 січня. Ефективність російської балістики залежить від конфігурації ППО України у цільовій зоні, резюмують у ISW.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат сьогодні прокоментував, чи складніше збивати балістику північнокорейського виробництва.

"Я думаю, що озброєння, яке є у них, беремо ту саму Північну Корею, багато там радянського, багато технологій передав ще СРСР. Можливо, навіть ідентичні. Тому чекати чогось більшого навряд чи варте. Від того ж "Іскандера" , можливо, відрізняється чимось, але не надто", - зазначив він.

Експерт Валерій Рябих обережний в оцінках.

"Ніхто північнокорейської ракети ще не мацав і нашим спеціалістам тільки доведеться зробити висновки. Важко сказати, наскільки важко їх збивати. Певна інформація про них є, але не докладні характеристики", - сказав він.

За даними Головного управління розвідки, залежно від періоду Росія виробляє до 30 "Ікандерів-М" та близько 4 "Кинджалів" на місяць. По суті, для неї це штучні екземпляри, але завдяки поставкам з Північної Кореї вона зможе постійно перевантажувати українську ППО.

"Це стосується тих напрямків, де ми маємо Patriot та інші системи, здатні збивати балістику. Збільшення кількості таких ракет у РФ створює великі загрози. Ми це бачили на прикладі "Кинджалів". Звичайно, всі 10 одиниць вдалося збити, але це серйозно виснажує нашу ППО, оскільки на одну балістичну ракету витрачається кілька перехоплювачів", - додав Рябих.

Не лише Північна Корея. Навіщо Росії допомога світових ізгоїв

Через санкції та посилення експортного контролю Росія стає все більш ізольованою. Тому змушена шукати зброю у своїх "однодумців". Північна Корея стала однією з них.

За оцінками Білого дому, в обмін на балістичні ракети Пхеньян звертається до Москви за допомогою з винищувальною авіацією, ракетами класу "земля-повітря", бронетехнікою та іншими передовими технологіями.

Як відзначають аналітики ISW, відносний успіх, якого досягли російські війська, застосовуючи балістику у поєднанні з крилатими ракетами та дронами, може спонукати РФ активізувати зусилля із закупівлі балістичних ракет, щоб продовжити масивні удари.

Причому ракетами не лише Північної Кореї. Напередодні Джон Кірбі нагадав, що Росія намагається придбати балістичні ракети ближньої дії Ірану. На сьогодні немає підтверджених даних про поставки. Проте Вашингтон стурбований активними переговорами.

"У середині грудня аерокосмічні сили Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) розгорнули кілька ракет на полігоні для демонстрації російської делегації. За нашими оцінками, Росія має намір закупити ракетні системи в Ірану", - додав Кірбі.

Зазначимо, йшлося про ракети ближнього радіусу Ababil з дальністю до 86 км і Fateh-110, третє покоління яких б'є на 300 км. При цьому в останніх маса бойової частини досягає 650 кг, за своїми параметрами вони мають більшу руйнівну силу, ніж "Точка-У", С-300 та "Іскандер".

Фото: демонстрація іранських ракет для російської військової делегації (mil.ru)

Детальніше про це читайте в окремому матеріалі "Ababil та Fateh-110. Яку балістику Іран може передати РФ та чи є загрози для України".

У зв'язку з цим Вашингтон анонсує заходи у відповідь. Закупівля балістичних ракет у Північної Кореї порушує резолюції Ради безпеки ООН, тому це питання буде порушено на одному з найближчих засідань, щоб спробувати притягти Москву до відповідальності. Крім того, США запровадять додаткові санкції проти тих, хто сприяє постачанню зброї з Пхеньяну та Тегерану. На думку Кірбі, удари північнокорейською балістикою підтверджує необхідність подальшої підтримки України, тому Конгрес має негайно схвалити запит Білого дому на фінансування на понад 60 млрд доларів.

Проте офіційні особи поки не коментують інший факт. Не секрет, що Північна Корея знаходиться в китайській сфері впливу і без схвалення Пекіна, швидше за все, передача ракет Росії була б неможливою. Але чи означає це, що Китай у перспективі приєднається до Ірану та КНДР у прямій підтримці Москви?

"Не думаю, що Китай на це піде. Він діє більш обачно і не піде на конфронтацію із Заходом. Але те, що Північна Корея передала балістику за мовчазної згоди Китаю, це справді так. І це тривожний дзвіночок для США в першу чергу. Тому що у майбутньому доведеться вирішувати не лише проблему північнокорейських ракет, а й проблему того, що Пхеньян насправді підтвердив готовність брати участь у конфлікті загальносвітового рівня”, - каже Олександр Коваленко.

Якщо офіційно підтвердиться застосування ракет із КНДР для ударів по Україні, це має змінити підхід західних партнерів. По-перше, погодити виділення багатомільярдних пакетів допомоги, а по-друге, розширити номенклатуру озброєнь, що поставляються, вважає Валерій Рябих.

"Якщо Росія пропонує нові правила гри, слід дати асиметричну відповідь. Одним із варіантів може бути насичення України далекобійними ракетами. І тут мова не тільки про ATACAMS, що б'ють на 300 км. Потрібні ще далекобійніші, щоб вражати місця виробництва балістичних ракет, які знаходяться у тисячах кілометрів від кордонів України", - додав експерт.