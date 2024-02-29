Аналітики розповіли маршрути постачання зброї Росії з КНДР

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Beyond Parallel .

CSIS вивчив супутникові знімки, зроблені з серпня 2023 року, про перекидання великої кількості боєприпасів між Північною Кореєю і Росією.

За словами аналітиків, рух суден триває між Наджином у Північній Кореї та портом Дунай та Східний у Росії. Повідомляється, що в ході цих рейсів було перевезено понад 2,5 млн. артилерійських снарядів та інших боєприпасів.

"З серпня 2023 року було здійснено щонайменше 25 різних візитів до Наджина для завантаження боєприпасів з Північної Кореї, які доставлялися до Росії. Крім того, щонайменше 19 "темних суден" - судів з відключеними системами АІС, щоб уникнути виявлення ззовні - відвідали порт Восточний у Росії як для розвантаження, так і для навантаження контейнерів із порту", - повідомили аналітики.

Доставка зброї

За словами CSIS, активно розширюється інфраструктура Тихорецького складу боєприпасів, Моздокського складу боєприпасів та аеродрому Єгорлицька (Ростовська область), який був перетворений на склад боєприпасів для зберігання боєприпасів ближче до лінії фронту.

Північнокорейський порт Наджин використовувався для доставки боєприпасів до Росії. З кінця серпня 2023 року до початку лютого 2024 року, аналітики 49 разів помітили рух судна для перевезення до Росії та назад. Проставки здійснювалися до порту Дунай (Приморський край).

З середини жовтня 2023 року по початок лютого 2024 року щонайменше 19 суден, з відключеними системами виявлення, відвідували порт Східний та розвантажували контейнери.

Транспортування та зберігання боєприпасів до РФ

Північнокорейські боєприпаси, після постачання до Росії, переміщуються на захід, найімовірніше, залізницею, і розподіляються принаймні у трьох різних місцях: Тихорецьк, Моздок та Єгорлицька.

Співробітництво Росії та КНДР

Раніше ми писали, що Північна Корея надіслала Росії кілька мільйонів боєприпасів для артилерії.

До речі, КНДР прискорила постачання снарядів Росії, запустивши військові заводи на повну потужність.