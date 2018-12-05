Аналитики прогнозируют снижение курса до 27,70 грн/доллар

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Курс на межбанке доложен упасть до уровней, которые наблюдались перед введением военного положения

На ближайшей неделе ожидается снижение курса доллара к гривне к уровням, которые наблюдались до керченского конфликта и военного положения. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 27,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,7/27,9 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, сейчас наблюдается опережающее снижение курса продажи наличной валюты после его панического роста на прошлой неделе после принятия решения о военном положении.

"Примечательно, что разница между покупкой и продажей уже вернулась к значениям, которые предшествовали конфликту в Керченском проливе, после того, как на прошлой неделе, на пике паники она достигала 3%", - добавил он.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 28,11 грн до 28,13 грн (+0,1%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 28,30/28,33 до 27,96/27,98 (-1,2%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 28,15/28,62 до 27,91/28,15 (-0,8%/-1,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 1,7% до 0,9% за счет более быстрого снижения курса продажи по сравнению с покупкой.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.

Международный валютный фонд (МВФ) в своих расчетах исходит из того, что среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2018 году - 27,07 грн/доллар, в 2019 году - 28,66 грн/доллар и в 2020 году - 29,92 грн/доллар.