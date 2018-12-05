ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,70 грн/долар

Новини » Фінанси    05.12.2018 - 13:04
Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,70 грн/долар
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс на міжбанку має впасти до рівнів, які спостерігалися перед введенням воєнного стану

На найближчому тижні очікується зниження курсу долара до гривні до рівнів, які спостерігалися до керченського конфлікту та воєнного стану. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, зараз спостерігається швидке зниження курсу продажу готівкової валюти після його панічного зростання минулого тижня після прийняття рішення про військовий стан.

"Цікаво, що різниця між купівлею і продажем вже повернулася до значень, які передували конфлікту в Керченській протоці, після того, як минулого тижня, на піку паніки вона досягала 3%", - додав він.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,11 грн до 28,13 грн (+0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,30/28,33 до 27,96/27,98 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,15/28,62 до 27,91/28,15 (-0,8%/-1,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,7% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.

НБУ знизив довідковий курс долара до 27,97 грн/долар Готівковий курс долара впав ще на 15 копійок
Теми: Курс долара
Новини України курсы валютпрогнозКурс долара
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся