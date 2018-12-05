Аналітики прогнозують зниження курсу до 27,70 грн/долар

Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Курс на міжбанку має впасти до рівнів, які спостерігалися перед введенням воєнного стану

На найближчому тижні очікується зниження курсу долара до гривні до рівнів, які спостерігалися до керченського конфлікту та воєнного стану. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 27,7 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, зараз спостерігається швидке зниження курсу продажу готівкової валюти після його панічного зростання минулого тижня після прийняття рішення про військовий стан.

"Цікаво, що різниця між купівлею і продажем вже повернулася до значень, які передували конфлікту в Керченській протоці, після того, як минулого тижня, на піку паніки вона досягала 3%", - додав він.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 28,11 грн до 28,13 грн (+0,1%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час знизилися з 28,30/28,33 до 27,96/27,98 (-1,2%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках знизилися за тиждень з 28,15/28,62 до 27,91/28,15 (-0,8%/-1,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 1,7% до 0,9% за рахунок більш швидкого зниження курсу продажу у порівнянні з покупкою.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) у своїх розрахунках виходить з того, що середньорічний курс гривні до долара складе в 2018 році - 27,07 грн/долар, в 2019 році - 28,66 грн/долар і в 2020 році - 29,92 грн/долар.