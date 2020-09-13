Аналитики прогнозируют рост курса доллара выше 28 гривен

В течение ближайшей недели ожидается умеренный рост курса доллара к гривне. Доллар преодолеет уровень в 28 гривен.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

"На межбанке валюта может торговаться через неделю около 28,20-28,25 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,0/28,20 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, за прошедшую неделю курс доллара к гривне продожил рост. В среднем рост котировок составил 0.9% по всему спектру рынка. Так, с прошедшей пятницы официальный курс доллара по данным НБУ вырос с отметки в 27,69 до 27,95, что составило порядка 0,9%. Растет цена доллара и наличном рынке. Итогом этот недели стал факт пробития отметки у 28,00 гривен за доллар. По итогам пятницы наличный рынок закрывает неделю на уровне в 27,95.

"Рост доллара до таких отметок делает вполне реальным тестирование значений выше 28 гривен за доллар. При этом важным фактором будут действия участников рынка, ведь по факту в последнее время НБУ не особо активно участвует в торгах на межбанке, а это означает, что при достижении отметки в 28 гривен за доллар ЦБ не будет проводить интервенции, что может вызвать панику на рынке, а это позволит вырасти выше до отметки в 28,50", - добавил он.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 7-11 сентября 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 22,50 млн долларов. При этом центробанк не проводил интервенций по продаже валюты.

Как сообщало РБК-Украина, Совет Национального банка Украины (НБУ) 10 сентября утвердил Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год и среднесрочную перспективу. Согласно документу, НБУ будет в дальнейшем придерживаться режима плавающего курсообразования и не будет таргетировать достижение определенного уровня или диапазона обменного курса.