Аналитики прогнозируют рост курса доллара до 28,4 грн/доллар

Паника на валютном рынке постепенно угасает, курс стабилизируется на более высоких уровнях

На ближайшей неделе ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,3/28,6 грн", - сказал он.

Как отметил аналитик, на минувшей неделе, с прошлой среды, курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 1,2-2,4%. Весь этот рост произошел уже на текущей неделе, после воскресных событий в Керченском проливе и решения о введении военного положения.

Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,76 грн до 28,11 грн (+1,2%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время выросли с 27,735/27,755 до 28,275/28,305 (+1,9%/+2,0%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,74/27,98 до 28,13/28,64 (+1,4%/+2,4%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой расширился с 0,9% до 1,8% за счет более быстрого роста курса продажи по сравнению с покупкой.

"Более резкая динамика доллара на наличном рынке, особенно в части курса продажи, связана с тем, что наличный рынок более подвержен паническим настроениям. Курс межбанка может сдерживаться не только прямыми интервенциями НБУ, но и через продажу валюты подконтрольными государству банками. На наличном рынке таких инструментов нет, и на панический рост спроса рынок отвечает резким ростом курса и увеличением спреда", - отметил аналитик.

В то е время, подчеркнул Иосуб, и на наличном рынке ситуация постепенно выравнивается.

"В среду по сравнению со вторником курс продажи снижался, несмотря на продолжающийся рост курса покупки, соответственно, снижался и спред между двумя этими курсами. Еще во вторник к концу дня он составлял 2,6%, а в начале дня и вовсе превышал 3%. Снижение спреда позволяет говорить о постепенном спаде паники и стабилизации ситуации на наличном сегменте валютного рынка. На столько, насколько вообще уместно говорить о стабилизации после введения военного положения", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, к 27 ноября, после сообщений о введении военного положения, наличный курс доллара вырос в покупке на 41 копейку до 28,15 грн/доллар, в продаже - на 64 копейки (на 2,3%) до 28,62 грн/доллар.

Напомним, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар. Отметим, что расчеты госбюджета-2018 были осуществлены по курсу 30,1 грн/доллар на конец года.