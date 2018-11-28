Аналітики прогнозують зростання курсу долара до 28,4 грн/долар

Паніка на валютному ринку поступово згасає, курс стабілізується на більш високих рівнях

На найближчому тижні очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик Альпарі Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 28,4 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,3/28,6 грн", - сказав він.

Як зазначив аналітик, на минулому тижні, з минулої середи, курс долара до гривні виріс на всіх сегментах валютного ринку на 1,2-2,4%. Весь цей ріст відбувся вже на поточному тижні, після недільних подій у Керченській протоці і рішення про введення воєнного стану.

Так, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,76 грн до 28,11 грн (+1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 27,735/27,755 до 28,275/28,305 (+1,9%/+2,0%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,74/27,98 до 28,13/28,64 (+1,4%/+2,4%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою розширився з 0,9% до 1,8% за рахунок більш швидкого зростання курсу продажу у порівнянні з покупкою.

"Більш різка динаміка долара на готівковому ринку, особливо в частині курсу продажу, пов'язана з тим, що готівковий ринок більш піддається панічним настроям. Курс міжбанку може стримуватися не тільки прямими інтервенціями НБУ, але і через продаж валюти підконтрольними державі банками. На готівковому ринку таких інструментів нема, і на панічне зростання попиту ринок відповідає різким зростанням курсу і збільшенням спреду", - зазначив аналітик.

У той е час, підкреслив Іосуб, і на готівковому ринку ситуація поступово вирівнюється.

"У середу в порівнянні з вівторком курс продажу знижувався, незважаючи на зростання курсу покупки, відповідно, знижувався і спред між двома цими курсами. Ще у вівторок до кінця дня він становив 2,6%, а на початку дня і зовсім перевищував 3%. Зниження спреду дозволяє говорити про поступовий спад паніки і стабілізацію ситуації на готівковому сегменті валютного ринку. На стільки, наскільки взагалі доречно говорити про стабілізацію після введення воєнного стану", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, до 27 листопада, після повідомлень про введення військового положення, готівковий курс долара виріс в покупці на 41 копійку до 28,15 грн/долар, продажу - на 64 копійки (на 2,3%) до 28,62 грн/долар.

Нагадаємо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар. Зазначимо, що розрахунки держбюджету-2018 були здійснені за курсом 30,1 грн/долар на кінець року.