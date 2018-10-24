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Аналитики прогнозируют рост курса доллара в течение недели до 28,5 грн/доллар

Новости » Финансы    24.10.2018 - 16:43
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)
Фото: Обмен валют (РБК-Украина)

На межбанке наблюдается тенденция к росту курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается рост курса доллара к гривне. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший аналитик компании "Альпари" Вадим Иосуб.

"На межбанке доллар будет торговаться через неделю вблизи 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 28,2/28,4грн", - заявил он.

Как отметил эксперт, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 27,93 грн до 28,15 грн (+0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке за это же время выросли с 27,910/27,930 до 28,200/28,225(+1,0%/+1,1%).

Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 27,85/28,08 до 28,04/28,24 (+0,7%/+0,6%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7% за счет более быстрого роста продажи по сравнению с покупкой.

Отметим, в проекте госбюджета на 2019 год расчеты осуществлены с использованием прогнозного курса на конец года 29,4 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста ВВП Украины в 2019 году с 3,3% до 2,7%. В то же время МВФ повысил прогноз по росту ВВП Украины в 2018 году с 3,2% до 3,5%.

НБУ на 25 октября установил курс гривны на уровне 28,21 грн/доллар Курс доллара на межбанке находится на уровне 28,24 грн/доллар
Темы: Курс доллара
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