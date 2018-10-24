Аналітики прогнозують зростання курсу долара протягом тижня до 28,5 грн/долар

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

На міжбанку спостерігається тенденція до зростання курсу долара

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав старший аналітик компанії "Альпарі" Вадим Іосуб.

"На міжбанку долар буде торгуватися через тиждень поблизу 28,5 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 28,2/28,4 грн", - заявив він.

Як зазначив експерт, з минулої середи офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 27,93 грн до 28,15 грн (+0,8%). Попит/пропозиція долара на міжбанку за цей же час зросли з 27,910/27,930 до 28,200/28,225(+1,0%/+1,1%).

Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках виросли за тиждень з 27,85/28,08 до 28,04/28,24 (+0,7%/+0,6%). При цьому спред між середньою продажем і середньої покупкою скоротився з 0,8% до 0,7% за рахунок більш швидкого зростання продажу порівняно з купівлею.

Зазначимо, в проекті держбюджету на 2019 рік розрахунки здійснено з використанням прогнозного курсу на кінець року 29,4 грн/долар.

Як повідомляло РБК-Україна, Міжнародний валютний фонд (МВФ) знизив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 3,3% до 2,7%. У той же час МВФ підвищив прогноз по зростанню ВВП України в 2018 році з 3,2% до 3,5%.