Аналитики прогнозируют падение курса доллара

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Этому будет способствовать утверждение Международным валютным фондом (МВФ) программы для Stand-by для Украины.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Вадим Иосуб, аналитик Альпари.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,3 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,3/26,5 грн", - сообщил он.

Как отметил аналитик, на прошлой неделе наблюдалось снижение курса доллара, в том числе благодаря тому, что эпопея с кредитом МВФ вышла на финишную прямую, а деньги могут уже поступить в страну уже на следующей неделе. Во вторник, 9 июня МВФ рассмотрит предоставление помощи Украине в рамках новой программы.

В мае МВФ предварительно согласовал с Украиной новую программу Stand-by на 5 млрд долларов. Первый транш в сумме 1,9 млрд долларов может быть получен сразу после утверждения программы, подчеркнул Иосуб.

Аналитик напомнил, что за минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,8-1,0%.

Так, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,91 до 26,70 грн (-0,8%). Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании "Укрдилинг", за это же время снизились с 26,83/26,86 до 26,58/26,60 (-1,0%). Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 26,77/27,01 до 26,52/26,75 (-0,9%/-1,0%). При этом спрэд между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в течение недели 1-5 июня 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 410,7 млн долларов.

В результате впервые с марта наблюдается положительное сальдо валютных операций НБУ на межбанке. С начала 2020 года чистая покупка валюты Нацбанком составила 347,5 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Совет директоров МВФ планирует одобрить 18-месячную программу Stand-By для Украины объемом 5 млрд долларов на заседании 9 июня.