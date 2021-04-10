Аналитики оценили спад экспорта ГМК Украины из-за СВАМ в 200 млн евро в год 

По его словам, под действие СВАМ подпадает около €2,5 млрд металлургического экспорта в год. Точные масштабы ущерба для национальных производителей зависят от формы реализации СВАМ.

"Сейчас рассматриваются два основных сценария применения СВАМ: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (Сценарий №1) и без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (Сценарий №2). Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей за СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских", - отметил эксперт.

Внедрение СВАМ значительно сильнее повлияет на украинских производителей, чем на компании из стран-конкурентов. Зависимость украинских производителей стали от рынка ЕС в 2,5 раза выше, чем у производителей России, в 5,7 раза выше, чем у металлургов Южной Кореи, в 11 раз выше, чем у производителей Индии.

В результате действия "углеродного налога" можно ожидать уменьшение объема производства чугуна на 500 тыс. т (-2,5% относительно уровня 2019 года) и длинного проката (в т. ч. квадратной заготовки) - на 110 тыс. т (-1,4%).

По словам Тарасенко, также это может привести к снижению объема капитальных инвестиций в размере до €130 млн в год (-12% относительно уровня 2019 года). В долгосрочной перспективе это будет означать хроническое отставание в инвестициях и проигрыш в конкурентоспособности.

Масштаб негативных последствий действия СВАМ как для отрасли, так и для всей экономики будет углубляться с каждым годом, поскольку цена разрешений на выбросы имеет тенденцию к росту.