ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Аналитики оценили спад экспорта ГМК Украины из-за СВАМ в 200 млн евро в год 

Новина українською → Киев, Суббота 10 апреля 2021 12:56
Аналитики оценили спад экспорта ГМК Украины из-за СВАМ в 200 млн евро в год  Фото: введение Евросоюзом СВАМ может привести к прекращению экспорта чугуна (pixabay.com)
Автор: РБК-Украина

Ежегодные потери экспорта украинской металлургии от введения Евросоюзом Carbon Border Adjustment Мechanism (СВАМ) оцениваются в размере €155-200 млн в год в зависимости от сценария. Также это снизит финансовые результаты отрасли на €105-200 млн в год.

Об этом рассказал главный аналитик GMK Center Андрей Тарасенко в ходе круглого стола "Влияние СВАМ на металлургию Украины".

По его словам, под действие СВАМ подпадает около €2,5 млрд металлургического экспорта в год. Точные масштабы ущерба для национальных производителей зависят от формы реализации СВАМ.

"Сейчас рассматриваются два основных сценария применения СВАМ: с предоставлением бесплатных квот на выбросы для производителей импортной продукции (Сценарий №1) и без предоставления бесплатных квот для импорта с одновременной отменой бесплатных квот для производителей в ЕС (Сценарий №2). Сценарий №2 предполагает в разы большие суммы платежей за СВАМ и является наименее приемлемым для производителей импортной продукции, в частности украинских", - отметил эксперт.

Внедрение СВАМ значительно сильнее повлияет на украинских производителей, чем на компании из стран-конкурентов. Зависимость украинских производителей стали от рынка ЕС в 2,5 раза выше, чем у производителей России, в 5,7 раза выше, чем у металлургов Южной Кореи, в 11 раз выше, чем у производителей Индии.

В результате действия "углеродного налога" можно ожидать уменьшение объема производства чугуна на 500 тыс. т (-2,5% относительно уровня 2019 года) и длинного проката (в т. ч. квадратной заготовки) - на 110 тыс. т (-1,4%).

По словам Тарасенко, также это может привести к снижению объема капитальных инвестиций в размере до €130 млн в год (-12% относительно уровня 2019 года). В долгосрочной перспективе это будет означать хроническое отставание в инвестициях и проигрыш в конкурентоспособности.

Масштаб негативных последствий действия СВАМ как для отрасли, так и для всей экономики будет углубляться с каждым годом, поскольку цена разрешений на выбросы имеет тенденцию к росту.

Напомним, в начале марта 2021 года Европейский парламент одобрил резолюцию о введении CBAM. Официальное предложение по CBAM от Еврокомиссии, как ожидается, появится к концу второго квартала 2021 года. Ввести в действие CBAM планируется не позднее 2023 года.

ЕС рассматривает СВАМ как специальный фискальный инструмент, который заставит производителей импортной продукции платить такую же цену за выбросы СО2, которую платят европейские производители.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Экономика Горнометаллургический комплекс экспорт
NEWS
Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина
Закарпатская область вышла из "красной" зоны карантина
DAILY
Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине