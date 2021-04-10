Аналітики оцінили спад експорту ГМК України через СВАМ у 200 млн євро за рік

Щорічні втрати експорту української металургії від введення Євросоюзом Carbon Border Adjustment Месһапіѕм (СВАМ) оцінюються в розмірі €155-200 млн на рік в залежності від сценарію. Також це знизить фінансові результати галузі на €105-200 млн в рік.

Про це розповів головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко в ході круглого столу "Вплив СВАМ на металургію України".

За його словами, під дію СВАМ підпадає близько €2,5 млрд металургійного експорту на рік. Точні масштаби шкоди для національних виробників залежать від форми реалізації СВАМ.

"Зараз розглядаються два основні сценарії застосування СВАМ: з наданням безкоштовних квот на викиди для виробників імпортної продукції (Сценарій №1) та без надання безкоштовних квот для імпорту з одночасним скасуванням безкоштовних квот для виробників в ЄС (Сценарій №2). Сценарій №2 передбачає в рази більші суми платежів за СВАМ і є найменш прийнятним для виробників імпортної продукції, зокрема українських", - зазначив експерт.

Впровадження СВАМ значно сильніше вплине на українських виробників, ніж на компанії з країн-конкурентів. Залежність українських виробників сталі від ринку ЄС у 2,5 рази вище, ніж у виробників Росії, в 5,7 рази вище, ніж у металургів Південної Кореї, в 11 разів вище, ніж у виробників Індії.

В результаті дії "вуглецевого податку" можна очікувати зменшення обсягу виробництва чавуну на 500 тис. т (-2,5% щодо рівня 2019 року) і довгого прокату (в т.ч. квадратної заготовки) - на 110 тис. т (-1,4%).

За словами Тарасенка, також це може призвести до зниження обсягу капітальних інвестицій у розмірі до €130 млн в рік (-12% щодо рівня 2019 року). У довгостроковій перспективі це означатиме хронічне відставання в інвестиціях та програш у конкурентоспроможності.

Масштаб негативних наслідків дії СВАМ як для галузі, так і для всієї економіки буде поглиблюватися з кожним роком, оскільки ціна дозволів на викиди має тенденцію до зростання.