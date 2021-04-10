Аналітики оцінили спад експорту ГМК України через СВАМ у 200 млн євро за рік
Щорічні втрати експорту української металургії від введення Євросоюзом Carbon Border Adjustment Месһапіѕм (СВАМ) оцінюються в розмірі €155-200 млн на рік в залежності від сценарію. Також це знизить фінансові результати галузі на €105-200 млн в рік.
Про це розповів головний аналітик GMK Center Андрій Тарасенко в ході круглого столу "Вплив СВАМ на металургію України".
За його словами, під дію СВАМ підпадає близько €2,5 млрд металургійного експорту на рік. Точні масштаби шкоди для національних виробників залежать від форми реалізації СВАМ.
"Зараз розглядаються два основні сценарії застосування СВАМ: з наданням безкоштовних квот на викиди для виробників імпортної продукції (Сценарій №1) та без надання безкоштовних квот для імпорту з одночасним скасуванням безкоштовних квот для виробників в ЄС (Сценарій №2). Сценарій №2 передбачає в рази більші суми платежів за СВАМ і є найменш прийнятним для виробників імпортної продукції, зокрема українських", - зазначив експерт.
Впровадження СВАМ значно сильніше вплине на українських виробників, ніж на компанії з країн-конкурентів. Залежність українських виробників сталі від ринку ЄС у 2,5 рази вище, ніж у виробників Росії, в 5,7 рази вище, ніж у металургів Південної Кореї, в 11 разів вище, ніж у виробників Індії.
В результаті дії "вуглецевого податку" можна очікувати зменшення обсягу виробництва чавуну на 500 тис. т (-2,5% щодо рівня 2019 року) і довгого прокату (в т.ч. квадратної заготовки) - на 110 тис. т (-1,4%).
За словами Тарасенка, також це може призвести до зниження обсягу капітальних інвестицій у розмірі до €130 млн в рік (-12% щодо рівня 2019 року). У довгостроковій перспективі це означатиме хронічне відставання в інвестиціях та програш у конкурентоспроможності.
Масштаб негативних наслідків дії СВАМ як для галузі, так і для всієї економіки буде поглиблюватися з кожним роком, оскільки ціна дозволів на викиди має тенденцію до зростання.
Нагадаємо, на початку березня 2021 року Європейський парламент схвалив резолюцію про введення CBAM. Офіційну пропозицію по CBAM від Єврокомісії, як очікується, з'явиться до кінця другого кварталу 2021 року. Ввести в дію CBAM планується не пізніше 2023 року.
ЄС розглядає СВАМ як спеціальний фіскальний інструмент, який змусить виробників імпортної продукції платити таку ж ціну за викиди СО2, яку платять європейські виробники.