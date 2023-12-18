В ISW проаналізували погрози Путіна Фінляндії та НАТО

Висловлювання російського диктатора Володимира Путіна про те, що Росія не прагне вторгнутися на територію країн НАТО, дуже схожі на наполегливі заяви Кремля перед нападом на Україну 24 лютого 2022 року.

"Запевнення Путіна у його мирних намірах щодо НАТО звучать порожньо в контексті погроз, які він і кремлівські експерти останнім часом висувають на адресу країн-членів НАТО. Ці погрози є частиною давніх наративів Росії про атаку на НАТО, які передували заявці Фінляндії і її прийняттю в Альянс 4 квітня. Безсумнівно, заяви російських експертів не становлять військової загрози для країн НАТО, але вони є важливим контекстом для нібито намагань Путіна заспокоїти ситуацію під час його інтерв’ю 17 грудня", - зазначили аналітики.

В ISW зауважили, що заяви Путіна про те, що Росія не зацікавлена у вторгненні в НАТО, також дуже схожі на наполегливі твердження Кремля наприкінці 2021-го і на початку 2022 року - у тому числі й напередодні повномасштабного вторгнення - про те, що Росія не має наміру нападати на Україну.

На думку аналітиків, інтерв’ю російського диктатора, ймовірно, було навмисною спробою Кремля спотворити російську військову загрозу як уявну і штучну вигадку НАТО. Путін прагне послабити НАТО протягом двох десятиліть і постійно вимагає змін в Альянсі, які означало б його розпад.

В ISW наголошують, що риторика Кремля про його ворожі наміри щодо НАТО в поєднанні з потенційними майбутніми військовими можливостями Росії в разі її перемоги в Україні створює серйозну загрозу безпеці Заходу. Якби Росія змогла досягти своєї заявленої максималістської мети повної капітуляції України, що, ймовірно, призвело б до російської військової окупації України, Росія могла б розгорнути сили аж до кордону НАТО від Чорного моря до Північного Льодовитого океану.

ISW також вважає, що Путін поважає лише військову силу, яку, на його думку, США і НАТО не будуть використовувати для захисту України, і, можливо, очікує, що підтримка Заходом зазнає краху.

Погрози Путіна Фінляндії

Нещодавно російський диктатор Володимир Путін накинувся з погрозами на Фінляндію через вступ країни до НАТО. Він стверджує, що РФ направить до фінського кордону війська.

"Взяли затягли до НАТО Фінляндію. У нас що були якісь суперечки? Усі суперечки, у тому числі й територіального характеру, у середині 20 століття давно вирішені. Найдобріші та найсерйозніші були стосунки", - сказав диктатор.

При цьому Путін не втримався і пригрозив Фінляндії військами.

"Проблеми не було, тепер будуть. Тому що ми тепер створюватимемо Ленінградський військовий округ і концентруватимемо там певні військові підрозділи. Навіщо їм це треба? Нісенітниця якась", - заявив він.

При цьому російський диктатор запевнив, що не хоче конфлікту з НАТО. Він сказав, що країни Альянсу нібито самі створюють конфлікт і хочуть "стратегічної поразки" РФ.

"З ким у нас якісь проблеми були? Та ні з ким. Це вони (країни НАТО, - ред.) створюють проблеми з нами, потому що не хочуть такого конкурента в образі Росії", - додав Путін.