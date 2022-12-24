Aналітики ISW пояснили, чому Путін почав частіше з'являтися на публіці

Відновлення публічних виступів президента Росії Володимира Путіна, ймовірно, свідчить про те, що він почав більше турбуватися про свою популярність та імідж у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають аналітики, Путін почав частіше з'являтися на публіці в російських містах і частіше робити розпливчасті заяви про вторгнення Росії в Україну останніми днями порівняно з помітною відсутністю в громадській діяльності протягом перших десяти місяців війни.

23 грудня Путін відвідав Конструкторське бюро приладобудування в Тульській області (підприємство з виробництва озброєнь – ред.) та, як повідомляється, того ж дня планував відвідати машинобудівний завод "Уралвагонзавод" у Нижньому Тагілі, але в останній момент скасував захід.

Подібні появи є частиною зусиль Кремля представити Путіна як лідера воєнного часу та відновити панівне становище у внутрішньому інформаційному просторі, оскільки Росія набуває другого року війни, вважають експерти.

"Путін постійно покладався на особисті виступи протягом усього свого правління, що допомогло йому створити образ всевидячого та всюдисущого правителя", - пишуть експерти.

Аналітики припускають, що Путін намагається створити сприятливі умови в інформаційному просторі напередодні наступних президентських виборів у Росії на початку 2024 року.

Раніше газета The New York Times також писала, що Путін останнім часом став частіше з'являтися на публіці та активно комунікувати із пропагандистськими ЗМІ. Таким чином, російський диктатор хоче показати, що він здоровий, пильний і все контролює.

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