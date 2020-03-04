Аналитики допускают рост курса до 27 грн/доллар после смены правительства

Спекулятивный капитал может уйти из Украины так же быстро, как и пришел
Смена правительства Украины в условиях глобальной эпидемии коронавируса и лихорадки на мировых рынках может привести к росту курса доллара до 27 гривен. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.
Как отметил аналитик, нервы у инвесторов, которые уже вложили государственные облигации Украины более 5 млрд долларов, могут не выдержать, что выльется в продажи наших бумаг и падение гривны.
Как напомнил аналитик, всю прошлую неделю мировые рынки снижались под влиянием распространения коронавируса. "В ответ на это, чтобы смягчить негативные процессы, в США экстренно снижают ставку по аналогии с 2008 годом. В реальности при усилении негативных эффектов мы можем показать динамику схожую с началом кризиса 13 лет назад", - добавил он.
Пархоменко подчеркнул, что в Украине на этом фоне снижаются покупки ОВГЗ и умеренно падает гривна.
"В этот крайне важный момент, как будто не понимая последствий, Рада отправила в отставку Кабмин. Худшее, что можно сделать в текущей ситуации - это заблокировать работу правительства, когда мир стоит на пороге эпидемии", - отметил он.
Отметим, Федеральная резервная система США 3 марта приняла срочное решение о снижении базовой процентной ставки на 0,5% до 1-1,25% годовых. Как отметили в ФРС, основы экономики США остаются сильными, однако коронавирус создает растущие риски для экономической активности.
Напомним, будущий премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что укрепление курса гривны к доллару не принесло положительных последствий. По его словам, укрепление гривны ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии обычных украинцев