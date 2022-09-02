UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Аналитик Купер: Россияне будут уничтожены

Фото: российские войска в Украине (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Милан Лелич, Руслан Гаращенко

Украинским войскам необходимо уничтожить российскую армию, чтобы освободить захваченные территории. Это единственный способ выиграть войну.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал австрийский военный аналитик Том Купер.

Он отметил, что если Украина уничтожит группировку российских войск в Херсоне и Запорожье, Крым тогда падет сам по себе.

"Россияне будут уничтожены. Чтобы заставить россиян уйти с какой-то территории, вы должны их уничтожить. Секретом вашего успеха на Киевщине и Черниговщине - уничтожение их наземных сил, их логистики... Единственный путь победить россиян - уничтожить их. Это не весело, но единственный способ выиграть войну - убивать людей", - отметил он.

Напомним, по словам Купера в интервью РБК-Украина, Россия снова может попытаться ударить по Киеву и Западной Украине, если у них будет такая возможность. Однако использование белорусской армии исключено.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияВойна в Украине