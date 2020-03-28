Аналитик не исключает новых всплесков в курсе доллара в ближайшее время

По мнению аналитика ИК Concorde Capital Евгении Ахтырко, еще рано говорить, что курс доллара не будет подвержен негативным изменениям в настроениях. Об этом говорится в материале РБК-Украина "Уже за 28: укрепится ли курс гривны к доллару после паники из-за карантина".

По ее словам, новых всплесков в курсе доллара нельзя исключать.

"Очевидно, на рынок повлияло сообщение о продлении карантина. На наш взгляд, новых всплесков в курсе в ближайшее время вряд ли удастся избежать. Негативные сигналы могут быть как внутренние, так и внешние", - полагает Ахтырко.

Эксперты соглашаются, что такие новости, как, например, подписание новой программы с МВФ или принятие налоговых стимулов для поддержки экономики, будут положительно сказываться на девальвационных ожиданиях бизнеса и снижать панические настроения на валютном рынке.

"Конечно, такие новости будут играть в противовес негативным новостям. А направление движения курса будет зависеть от того, какие настроения будут усиливаться или ослабляться", - добавила Ахтырко.

Также РБК-Украина писало, что спрос на доллары в Украине со стороны населения понемногу снижается, и последнюю неделю банки больше выкупают, чем продают.

Также сообщалось, что что НБУ не планирует менять свою политику на межбанковском валютном рынке, которая состоит в сглаживании чрезмерных колебаний.