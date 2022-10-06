АМУ просить Кабмін повернути можливість передавати фінансову допомогу між громадами, - Кличко

"Вимога обов’язкового погодження Міністерством фінансів України перерахування коштів між місцевими бюджетами порушує принципи самостійності місцевого самоврядування, знижує оперативність ухвалення рішень, зупиняє відбудову та підготовку до зими зруйнованих агресором громад", - сказав голова Асоціації міст України, мер Києва Віталій Кличко під час засідання правління асоціації.

Члени правління АМУ також звернули увагу на те, що під час дії воєнного стану передача коштів між місцевими бюджетами забезпечила оперативне фінансування заходів із відновлення критичної інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії, соціальної підтримки громадян на звільнених територіях.

"За допомогою цього інструменту громади західних регіонів активно допомагають громадам, які потерпіли від повномасштабного вторгнення російського агресора", - додають в асоціації.

Голови громад також наголосили, що передача коштів також використовується для фінансування пільгового перевезення громадян, надання медичних послуг громадянам у лікарнях, ліквідації надзвичайних ситуацій на системах теплопостачання, які перебувають на обслуговуванні в обласних комунальних підприємствах, будівництва, утримання та обслуговування доріг між населеними пунктами.

В АМУ зазначили, що цільове використання коштів перебуває під суворим контролем Державної казначейської служби України.