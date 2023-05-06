АМУ обговорила з віце-премʼєром проблеми наступного опалювального сезону та відновлення громад

Представники АМУ, зокрема, піднімали питання відшкодування різниці у тарифах на тепло, які минулого опалювального сезону місцева влада стримувала від зростання. Кубраков повідомив, що уряд шукає джерела компенсації.

"Для цього ми розробляємо відповідний законопроект, який найближчим часом буде надано на погодження всім стейкхолдерам. На сьогодні йдеться про 36 мільярдів гривень. Ми також зацікавлені у фінансовій спроможності громад для підготовки до наступного опалювального сезону. Для цього, зокрема, ми ініціювали рішення щодо зміни механізму договірного списання коштів з рахунків підприємств теплової генерації. Переконаний, що це питання досі залишається актуальним, а тому ми будемо повторно його пропонувати на розгляд уряду", - повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Також АМУ наголошувала на необхідності визначення справедливої методики розрахунку різниці в тарифах.

Своєю чергою, мер Києва Віталій Кличко під час обговорення питань відновлення громад наголосив на важливості врахування позиції місцевого самоврядування при визначенні територій відновлення, відбору проектів та виділення коштів Фонду ліквідації.

"Центральна влада має бути партнером з місцевими владами в підготовці громад до відновлення, підготовці до наступного опалювального сезону, в організації забезпечення людей послугами, яких вони потребують. Адже реальні і пріоритетні потреби зрозуміліші саме з місцевого рівня. І над їх вирішенням треба працювати всім спільно", - наголосив Кличко.

Представники АМУ також відстоювали, зокрема, право громад подавати проекти відновлення напряму, без додаткового контролю з боку військових адміністрацій.

Також йшлося про необхідність врегулювання відносин між військовими адміністраціями та органами місцевого самоврядування та визначення прозорого розподілу повноважень між ними.

Заступник міністра Олександра Азархіна розповіла головам громад про законопроект 9165, яким планується змінити розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку у 2023 році.