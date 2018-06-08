В Амстердаме состоялся Украинский Агропромышленный и Продовольственный Форум с участием ключевых лиц правительства и представителей агробизнеса

31 мая в Амстердаме состоялся Украинский Агропромышленный и Продовольственный Форум, организованный компанией Strategy Council* при поддержке Посольства Украины в Нидерландах, VNO-NCW и Dutch-Ukrainian Joint Business Council.

Украина и Нидерланды тесно сотрудничают в сельскохозяйственном секторе, о чем свидетельствует уровень их двусторонней торговли. Нидерланды являются вторым в мире экспортером сельскохозяйственной продукции и технологий, и правительство объявило агропродовольственный сектор одним из приоритетов с особым упором на инновационных технологиях устойчивого развития.

В свою очередь, Украина является одним из мировых лидеров в области сельскохозяйственной продукции и ведущим мировым экспортером зерна, растительных масел и семян масличных культур, в частности. В 2017 украинский экспорт сельхозпродукции в ЕС вырос на 18.4%, и Нидерланды были импортером №1.

Форум собрал высших украинских и нидерландских государственных должностных лиц, отвечающих за развитие международной торговли и сотрудничества в сельскохозяйственном секторе, руководство ведущих агропромышленных групп Украины, ведущих нидерландских аграрных экспертов, аналитиков и финансистов.

На Форуме рассматривались вопросы развития международной торговли и сотрудничества в сельскохозяйственном секторе между Украиной и ЕС, в частности, с Нидерландами. Участники обсудили возможность производства и экспорта не только сырья, но и продукции с добавленной стоимостью.

Одной из самых обсуждаемых тем стала возможность продвижения украинской продукции в крупных розничных сетях ЕС.

Также были рассмотрены следующие вопросы: позиция Украины в качестве одного из ключевых игроков и партнеров на мировых агропродовольственных рынках; примеры из практики внедрения последних инноваций, технологий и методов в украинском агропромышленном секторе; доступность финансирования и инвестиций для украинского агропромышленного сектора и места, где они могут дать наибольшую отдачу; ключевые вызовы и возможности для украинского агропродовольственного сектора по мере его развития.

Среди участников Форума были представители правительств Украины и Нидерландов, Посольства Украины в Нидерландах, ЕБРР и ведущие участники отрасли агробизнеса: FMO, ING, Difco International, Food Ventures, ОАО «Аграрный фонд», Мрия Агрохолдинг, МХП, Астарта-Киев, Нибулон, Kischenzi, Международная финансовая корпорация, компания "Киевстар", голландские агропредприятия и другие.

Среди представителей нидерландских компаний: Hendrix Genetics, Royal Agrifirm Group, GD Animal Health, SGS Nederland, Ingredients Brokers International, Larive International, RVO, E. van Wijk Group, Rijk Zwaan, Aon Commodity Trade, Glencore Agriculture, Kubo, Tradinorganic Agriculture, Theeuwes Holding.

Во время своего участия в Форуме Алексей Павленко, Сопредседатель украинско-нидерландского делового совета / Экс-министр аграрной политики и продовольствия Украины, отметил: "Как всегда - интересные презентации, оживленные обсуждения, основательные предложения. Положительно, что на Форуме присутствовали многие представители профильных ассоциаций, бизнеса, руководители ведущих отечественных агропромышленных групп Украины, выступали украинские и нидерландские государственные чиновники, эксперты, аналитики и финансисты. Это означает, что мероприятие действительно было полезным и успешным для налаживания сотрудничества между деловыми кругами, правительствами и в целом между двумя странами".

Спонсорами Форума выступили: FMO, ING, Evris Law Firm, Immer Group, Credendo.

*Strategy Council - британский организатор ежегодных, профессинальных отраслевых конференций.

Контакты:

stephen.butler@strategy-council.com

olga.stefantsova@strategy-council.com

Детали: http://strategy-council.com/uk/events/ukrainskij-forum-agrobiznesu-v-niderlandah/