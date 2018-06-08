В Амстердамі відбувся Український Агропромисловий і Продовольчий Форум за участі ключових осіб уряду та представників агробізнесу

31 травня в Амстердамі відбувся Український Агропромисловий і Продовольчий Форум, що був організований компанією Strategy Council* за підтримки Посольства України в Нідерландах, VNO-NCW та Dutch-Ukrainian Joint Business Council.

Україна і Нідерланди тісно співпрацюють у сільськогосподарському секторі, про що свідчить рівень їх двосторонньої торгівлі. Нідерланди є другим у світі експортером сільськогосподарської продукції і технологій, і уряд оголосив агропродовольчий сектор одним із пріоритетів з особливим наголосом на інноваційних технологіях сталого розвитку.

У свою чергу, Україна є одним із світових лідерів у галузі сільськогосподарської продукції і провідним світовим експортером зерна, рослинних олій та насіння олійних культур, зокрема. В 2017 р. український експорт сільгосппродукції до ЄС зріс на 18.4%, і Нідерланди були імпортером №1.

Форум зібрав вищих українських та нідерландських державних посадовців, які відповідають за розвиток міжнародної торгівлі та співпраці в сільськогосподарському секторі, керівництво провідних агропромислових груп України (включно з вітчизняними й міжнародними інвесторами), провідних нідерландських аграрних експертів, аналітиків і фінансистів.

На Форумі розглядалися питання щодо розвитку міжнародної торгівлі та співпраці в сільськогосподарському секторі між Україною та ЄС, зокрема, з Нідерландами. Учасники обговорили можливість виробництва та експорту не тільки сировини, а й продукції з доданою вартістю.

Однією з найбільш обговорюваних тем стала можливість просування української продукції до великих роздрібних мереж ЄС.

Також були розглянуті наступні питання: позиція України в якості одного з ключових гравців і партнерів на світових агропродовольчих ринках; приклади з практики впровадження останніх інновацій, технологій і методів в українському агропромисловому секторі; доступність фінансування й інвестицій для українського агропромислового сектору та місця, де вони можуть дати найбільшу віддачу; ключові виклики і можливості для українського агропродовольчого сектору у міру його розвитку.

Серед учасників цьогорічного Форуму були представники Урядів України та Нідерландів, Посольства України в Нідерландах, ЄБРР та провідні учасники галузі агробізнесу: FMO, ING, Difco International, Food Ventures, ПАТ «Аграрний фонд», Мрія Агрохолдинг, МХП, Астарта-Київ, Нібулон, Kischenzi, Міжнародна фінансова корпорація, компанія "Київстар", голландські агропідприємства та інші.

Серед представників нідерландських компаній були: Hendrix Genetics, Royal Agrifirm Group, GD Animal Health, SGS Nederland, Ingredients Brokers International, Larive International, RVO, E. van Wijk Group, Rijk Zwaan, Aon Commodity Trade, Glencore Agriculture, Kubo, Tradinorganic Agriculture, Theeuwes Holding.

Під час своєї участі у Форумі Олексій Павленко, Співголова Українсько-нідерландської ділової ради / Екс-міністр аграрної політики та продовольства України, зазначив: "Як завжди - цікаві презентації, жваві обговорення, ґрунтовні пропозиції. Позитивно, що на Форумі були присутні багато представників профільних асоціацій, бізнесу, керівників провідних вітчизняних агропромислових груп України, виступали українські та нідерландські державні посадовці, експерти, аналітики і фінансисти. Це означає, що захід є дійсно корисним та успішним для налагодження співпраці між діловими колами, урядами та в цілому між двома країнами».

Також він наголосив, що між Україною та Нідерландами вже існує сильний зв’язок у агропромисловій сфері і цей зв’язок кожен рік тільки зміцнюється: «У 2017 році аграрний товарообіг між нашими країнами склав майже $1,5 млрд, збільшившись практично на 70% у порівнянні з 2016. При цьому, український експорт склав $1,3 млрд (і зріс на 80%). Тобто на експорт припадає більше 85%! Ця європейська країна займає друге місце за обсягами імпорту української агропродукції, поступаючись лише Індії. В Європі ж Нідерланди - імпортер №1 українських агропродовольчих товарів. До речі, ми експортуємо туди не лише зернові, але й олію, курятину, масло, плоди та горіхи та багато чого іншого. Очевидно, що у взаємовідносин між нашими країнами спостерігаються позитивні зрушення. Всі перспективи для подальшого розвитку співпраці існують - і не лише в сфері агро, але й дотичних галузях. Наприклад, широкі можливості відкриваються у сфері обміну технологіями. І такі події, як цей Форум, тільки збільшують шанси на успішну двосторонню співпрацю!".

Спонсорами Форуму виступили: FMO, ING, Evris Law Firm, Immer Group, Credendo. *Strategy Council - британський організатор щорічних, професійних галузевих конференцій, що створюють неупереджену платформу, навколо якої діють і розвиваються співтовариства.

Контакти:

stephen.butler@strategy-council.com

olga.stefantsova@strategy-council.com