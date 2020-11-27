В АМПУ заявили, что разлива нефти в Черном море не обнаружено

Фото: буксир в Одессе (informator.ua)

Информация о подтоплении буксира "Аметист" в Черноморском морском порту, и загрязнение там акватории нефтепродуктами не соответствует действительности.

Об этом заявили представители ГП "Администрация морских портов Украины" и КП "МПСС" во время пресс-конференции в пятницу, 27 ноября.

Они также сообщили, что буксир "Аметист" не является танкером, более 20 лет не эксплуатируется, находится в "холодном отстое", горюче-смазочные материалы отсутствуют.

"Подтопления буксира нет. Загрязнения акватории нефтесодержащими материалами не обнаружено", - заявили они во время пресс-конференции.

В то же время в АМПУ утверждают, что в тот же день на видео были зафиксированы попытки неких лиц на катере морской охраны осуществить отбор воды в акватории с нарушением всех норм и правил, регламентирующих данную процедуру (без участия судовладельца и ГП "АМПУ", без соответствующего уведомления, без использования соответствующей тары, без соблюдения технологии).

"Для получения ответа на вопрос, кому это выгодно, необходимо вспомнить, что в 2018 году экологический контроль в портах был отменен, а экологические инспекции потеряли возможность круглосуточного доступа к судам для осуществления контроля. Этот доступ они постоянно пытаются восстановить", - добавляют в администрации.

Однако, как отмечают в АМПУ, на сегодня порт работает в штатном режиме. Взаимодействие с Госэкоинспекцией основывается исключительно на нормах действующего законодательства и при обнаружении загрязнения немедленно сообщается инспекции.

Напомним, ранее в Госэкоинспекции сообщили, что во время чрезвычайной ситуации в Черном море произошел разлив нефтепродуктов вероятно с судна "Аметист".

В инспекции также утверждали, что Администрация морских портов Украины (АМПУ), которая знала об этом инциденте не сообщила ГЭИ о нем.