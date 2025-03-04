Amnesty International зафіксували 109 страт українських військових у полоні

За минулий рік, згідно з даними Amnesty International, зафіксувано 109 страт українських військових у полоні та системні катування росіянами військовополонених.

"Майже всі українські військовополонені, яких ми опитували, свідчили, що катування є системними і відбуваються на всіх рівнях: на "прийомках", коли тільки потрапляють у полон і продовжуються на всьому шляху перебування в полоні. Це, наприклад, катування електричним струмом, знущання сексуального характеру тощо", - розповіла директорка Amnesty International Ukraіne Вероніка Вельч.

Про катування та відмови у наданні медичної допомоги правозахисникам розповів, колишній військовополонений Володимир Шевченко, який провів понад два роки у російському полоні.

“Там відразу починали катувати. Били електрошокерами, такими спеціальними палками, дуже болючими. Я бачив, як після цього хлопці почали помирати. Їхні серця просто не витримували”, - сказав він.

За звітом Amnesty International "Оглушлива тиша. Насильницькі зникнення, утримання інкомунікадо та катування українських полонених Росією", тисячі українців та українок перебувають у полоні в Росії та на окупованих нею територіях. Більшість українських військовополонених утримуються без зв’язку з зовнішнім світом, їхні родини майже не отримують інформації про їхню долю, статус чи місцезнаходження.

"Майже в ста відсотках випадків українські військовополонені перебувають без будь-якого зв’язку із зовнішнім світом. Серед 43 українських військовополонених і членів їхніх родин лише п’ятеро сказали, що мали змогу отримати листа або телефонний дзвінок, і це відбувалося виключно в разі згоди українського військовополоненого на інтерв’ю для російських телеканалів", - розповіла Вероніка Вельч.

За словами правозахисників, російська влада не надає міжнародним організаціям доступу до українських військовополонених.

Безвісти зниклі українці

У Amnesty International нагадали, що у державному реєстрі є дані про близько 55 тисяч зниклих безвісти українців, і на думку правозахисників, перебуває в полоні.

"З 3 767 військовополонених, яких було обміняно й повернуто в Україну, 25% були саме такими непідтвердженими особами і суб’єктами насильницького зникнення. Росія навмисно не передавала жодної інформації про військовополонених, вдаючись таким чином до маніпуляцій і тиску", - заявила Вероніка Вельч.