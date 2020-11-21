АМКУ вернул третью заявку по "Мотор Сичи", будет подана новая

Антимонопольный комитет Украины в третий раз под формальным предлогом вернул без рассмотрения заявку DCH и китайского инвестора ПАО "Мотор Сич" Skyrizon о получении согласования концентрации контрольного пакета акций.

Об этом говорится на сайте DCH.

Отмечается, что группа DCH и китайские инвесторы ПАО "Мотор Сич", представленные в Украине компанией Skyrizon, в ближайшее время вновь обратятся в АМКУ для получения разрешения на концентрацию контрольного пакета акций предприятия.

Также группа DCH и китайские инвесторы направили иск в Хозяйственный суд г. Киева с требованием признать незаконным решение АМКУ об отказе в принятии к рассмотрению заявок на концентрацию, и обязать АМКУ принять их к рассмотрению.

Соответствующая информация будет обнародована компанией Skyrizon как существенная в рамках обязательного ее раскрытия на Шанхайской фондовой бирже

Как известно, первая из заявок Skyrizon Aircraft Holdings Limited в Антимонопольный комитет Украины о предоставлении разрешения на концентрацию была подана 09.06.2017 года. Она, как и другие последующие, не были рассмотрены АМКУ.

После установления в 2020 году партнёрских отношений с группой DCH компания Skyrizon Aircraft Holdings Limited совместно с ООО ”Инвест Система” трижды обращалась в АМКУ с заявлениями о предоставлении разрешения на концентрацию акций ПАО ”Мотор Сич": 04.08.2020, 23.09.2020 и 23.10.2020 года. Каждый раз АМКУ оставлял заявки без рассмотрения.

4 сентября 2020 года китайские инвесторы ПАО ”Мотор Сич" направили Министерству юстиции Украины уведомление об инвестиционном споре (Notice of Investment Dispute) с требованием о возмещении ущерба в размере $3,5 млрд.

В этом уведомлении указано, что украинская власть своими действиями экспроприировала их инвестиции, а также нарушила другие права инвесторов, предусмотренных действующим Соглашением о поощрении и взаимной защите инвестиций, подписанным 31 октября 1992 года между правительствами Украины и Китайской Народной Республики.

К нынешнему времени китайские инвесторы ПАО ”Мотор Сич" подписали договоры с тремя ведущими международными юридическими компаниями, такими как WilmerHale, DLA Piper и Bird & Bird, которые представят интересы бизнесменов из КНР в инвестиционном споре с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере $3,5 млрд через международный арбитраж.