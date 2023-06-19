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АМКУ прийняв до розгляду заяву АРМА і "Укрнафта", яка не містила повної інформації, - "Укрнафтобуріння"

Фото: АМКУ прийняв до розгляду заяву АРМА і "Укрнафта", яка не містила повної інформації (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Антимонопольний комітет України прийняв до розгляду заяву ПАТ "Укрнафта" та АРМА про надання дозволу на концентрацію у вигляді одержання "Укрнафтою" в управління активів ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння". Раніше компанія попереджала комітет, що заявка не містила повної інформації щодо "Укрнафтобуріння" як учасника заявленої концентрації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

У компанії також нагадали, що згідно із статями 23 та 26 Закону України "Про захист економічної конкуренції", "Укрнафтобуріння" має надати свою згоду на концентрацію, а також надати повну інформацію стосовно ситуації у ПАТ.

"ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" наголошує, що до товариства не надходило будь-яких звернень від ПАТ "Укрнафта" та/або АРМА стосовно надання ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" інформації, передбаченої Положенням про концентрацію, з метою підготовки заяви до Антимонопольного комітету України. Відповідно і жодних відмов з боку ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в наданні ПАТ "Укрнафта" та/або АРМА інформації, передбаченої Положенням про концентрацію, в частині, що стосується ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння", не було", - наголошує прес-служба компанії.

Як відомо, згідно із діючим законодавством АМКУ мав у 15-денний строк розглянути документи, що були подані разом із заявою на концентрацію, і у разі порушень, повернути їх заявникові. Станом на 19 червня 2023 року ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" не отримало відповіді від АМКУ на цю заяву, додають в компанії.

"АМКУ готовий приймати рішення про дозвіл на концентрацію, що призвести до прийняття комітетом незаконного рішення, внаслідок якого може відбутися монополізація ринку природного газу та інших задіяних ринків", - заявили в компанії.

Нагадаємо, рішенням суду активи "Укрнафтобуріння" були арештовані та передані державі. Це рішення у компанії вважають незаконними та намагаються їх опротестувати.

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Антимонопольний комітет України