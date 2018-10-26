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АМКУ оштрафував WOG на 4,6 млн гривень

Новини » Фінанси    26.10.2018 - 18:08
Фото: автозаправка WOG (facebook.com azsWOG)
Фото: автозаправка WOG (facebook.com azsWOG)

Компанія оштрафована за спотворення результатів торгів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував київське ТОВ "Вог Аеро Джет" на 4,6 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Як зазначається, за подібне порушення було оштрафовано на 329,5 тис. гривень ТОВ "Укрпостач-Нафтотрейд".

"Оштрафовано ТОВ "Укрпостач-Нафтотрейд" на 329,5 тис. гривен і ТОВ "Воленс трейд" (до 28.03.2018 ТОВ "Вог Аеро Джет") на 4,6 млн гривен за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення Антимонопольного комітету України про штраф дистриб'ютора сигарет "Тедис Україна" на 431 млн гривень.

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