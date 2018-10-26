АМКУ оштрафував WOG на 4,6 млн гривень

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Компанія оштрафована за спотворення результатів торгів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував київське ТОВ "Вог Аеро Джет" на 4,6 млн гривень за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу АМКУ.

Як зазначається, за подібне порушення було оштрафовано на 329,5 тис. гривень ТОВ "Укрпостач-Нафтотрейд".

"Оштрафовано ТОВ "Укрпостач-Нафтотрейд" на 329,5 тис. гривен і ТОВ "Воленс трейд" (до 28.03.2018 ТОВ "Вог Аеро Джет") на 4,6 млн гривен за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 закону України "Про захист економічної конкуренції", у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Київський апеляційний господарський суд підтвердив рішення Антимонопольного комітету України про штраф дистриб'ютора сигарет "Тедис Україна" на 431 млн гривень.