АМКУ оштрафовал компании за повышение цен на лекарства
АМКУ оштрафовал "Рош Украина", "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация", "Альба Украина"
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал нарушением законодательства антиконкурентные согласованные действия четырех фармацевтических компаний и применил к ним штрафы на общую сумму 18 млн гривен. Об этом говорится в сообщении АМКУ.
Сообщается, что 2 августа 2018 года АМКУ принял решение по результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ООО "Рош Украина" и дистрибьюторами ООО "БаДМ", ООО "Бизнес Центр Фармация" и ОАО "Альба Украина" в виде антиконкурентных согласованных действий.
По данным АМКУ, компания "Рош Украина" заключала договоры купли-продажи с компаниями "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация", "Альба Украина", условия которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств, реализованных через процедуры государственных или публичных закупок в 2012-2016 годах.
За нарушения наложены штрафы на:
- "Рош Украина" - на сумму 9,1 млн гривен;
- "БаДМ" - 5,4 млн гривен;
- "Бизнес Центр Фармация" - 3,2 млн гривен;
- "Альба Украина" - 339,9 тыс. гривен. (отсутствует доход, субъект хозяйствования находится в стадии прекращения).
Кроме того, ведомство обязало компании прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня получения решения.
Напомним, ранее АМКУ оштрафовал украинскую "дочку" французской фармацевтической компании ООО "Санофи-Авентис Украина" на более чем 69,547 млн гривен за нарушение антимонопольного законодательства.