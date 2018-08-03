АМКУ оштрафовал компании за повышение цен на лекарства

Новости Финансы 03.08.2018 - 11:48
Иллюстративное фото: (pixabay.com jarmoluk)
Иллюстративное фото: (pixabay.com jarmoluk)

АМКУ оштрафовал "Рош Украина", "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация", "Альба Украина"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) признал нарушением законодательства антиконкурентные согласованные действия четырех фармацевтических компаний и применил к ним штрафы на общую сумму 18 млн гривен. Об этом говорится в сообщении АМКУ.

Сообщается, что 2 августа 2018 года АМКУ принял решение по результатам рассмотрения дела о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции ООО "Рош Украина" и дистрибьюторами ООО "БаДМ", ООО "Бизнес Центр Фармация" и ОАО "Альба Украина" в виде антиконкурентных согласованных действий.

По данным АМКУ, компания "Рош Украина" заключала договоры купли-продажи с компаниями "БаДМ", "Бизнес Центр Фармация", "Альба Украина", условия которых привели к необоснованному завышению стоимости лекарственных средств, реализованных через процедуры государственных или публичных закупок в 2012-2016 годах.

За нарушения наложены штрафы на:

  • "Рош Украина" - на сумму 9,1 млн гривен;
  • "БаДМ" - 5,4 млн гривен;
  • "Бизнес Центр Фармация" - 3,2 млн гривен;
  • "Альба Украина" - 339,9 тыс. гривен. (отсутствует доход, субъект хозяйствования находится в стадии прекращения).

Кроме того, ведомство обязало компании прекратить нарушения в двухмесячный срок со дня получения решения.

Напомним, ранее АМКУ оштрафовал украинскую "дочку" французской фармацевтической компании ООО "Санофи-Авентис Украина" на более чем 69,547 млн гривен за нарушение антимонопольного законодательства.

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Теги:  Антимонопольный комитет Украины,  лекарства,  штраф  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС