АМКУ оштрафував компанії за підвищення цін на ліки
АМКУ оштрафував "Рош Україна", "БаДМ", "Бізнес Центр Фармація", "Альба Україна"
Антимонопольний комітет України (АМКУ) визнав порушенням законодавства антиконкурентні узгоджені дії чотирьох фармацевтичних компаній і застосував до них штрафи на загальну суму 18 млн гривень. Про це йдеться в повідомленні АМКУ.
Повідомляється, що 2 серпня 2018 року АМКУ прийняв рішення за результатами розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ "Рош Україна" і дистриб'юторами ТОВ "БаДМ", ТОВ "Бізнес Центр Фармація" та ВАТ "Альба Україна" у вигляді антиконкурентних узгоджених дій.
За даними АМКУ, компанія "Рош Україна" укладала договори купівлі-продажу з компаніями "БаДМ", "Бізнес Центр Фармація", "Альба Україна", умови яких призвели до необгрунтованого завищення вартості лікарських засобів, реалізованих через процедури державних, або публічних закупівель у 2012-2016 роках.
За порушення накладено штрафи на:
- "Рош Україна" - на суму 9,1 млн гривень;
- "БаДМ" - 5,4 млн гривень;
- "Бізнес Центр Фармація" - 3,2 млн гривень;
- "Альба Україна" - 339,9 тис. гривень. (відсутній дохід, суб'єкт господарювання знаходиться в стадії припинення).
Крім того, відомство зобов'язало компанії припинити порушення у двомісячний строк з дня одержання рішення.
Нагадаємо, раніше АМКУ оштрафував українську "дочку" французької фармацевтичної компанії ТОВ "Санофі-Авентіс Україна" на більш ніж 69,547 млн гривень за порушення антимонопольного законодавства.