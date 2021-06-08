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АМКУ обвинили в поддержке "тендерных жалоб" Армиханяна, несмотря на санкции СНБО

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Киев, Вторник 08 июня 2021 13:46
АМКУ обвинили в поддержке "тендерных жалоб" Армиханяна, несмотря на санкции СНБО Фото: Антимонопольный комитет (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Антимонопольный комитет Украины несмотря на санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины в отношении предпринимателя Араика Амирханяна в очередной раз поддержал одну из его компаний при рассмотрении "троллинговых" жалоб.

Об этом сообщают "Украинские новости".

Отмечается, что в разгар строительного сезона эти жалобы позволили заблокировать две крупные дорожные стройки на общую сумму более 2 млрд грн.

В частности, речь идет о том, что постоянно действующая административная коллегия Антимонопольного комитета Украины по рассмотрению жалоб в сфере публичных закупок удовлетворила сразу две жалобы компании ЧП "Пивденьтехбуд" (код ЕГРПОУ 32863396) на действия Николаевской службы автомобильных дорог Украины.

Жалобы заблокировали капитальный ремонт около 35 км дороги М-13 Кропивницкий-Платоново в Николаевской области, общая ожидаемая стоимость лотов составляла более 2 млрд грн (тендер 1, тендер 2).

Тендерное предложение "Пивденьтехбуд" было отклонено и компания пожаловалась на документацию, которую подали на тендер другие участники.

Однако, коллегия АМКУ во главе с замруководителя комитета Натальей Буроменской удовлетворила жалобу и постановила САД отменить участие конкурентов компании в торгах.

При этом, отмечает издание, коллегия не обратила внимание, что сам "Пивдендортех" не имеет необходимого подтверждения достаточного опыта, чтобы принимать участие в таких крупных тендерах, а также не предоставил финансового обеспечения своего тендерного предложения.

Кроме того, согласно данным системы Opendatabot, у компании есть налоговый долг свыше 16 млн грн.

В свою очередь, "Пивденьтехбуд" - это переименованное ЧП "Дорлидер", которое входит в перечень компаний пребывающего под санкциями СНБО Араика Амирханяна.

Компании Амирханяна обвинялась в незаконной переправке людей через админграницу с Крымом, уплате налогов в оккупированном Крыму, незаконной перевозке стройматериалов, присвоении бюджетных средств в особо крупных размерах, блокировании более 200 тендеров на общую сумму свыше 20 млрд грн.

Напомним, ранее Антимонопольный комитет уже признавал "Пивденьтехбуд" участником сговоров с другими структурами Амирханяна с целью завышения цен на предоставляемые услуги. С 28 апреля по 2 июня компания подалась на участие в тендерных процедурах на общую сумму 7,8 млрд грн.

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