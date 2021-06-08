АМКУ звинуватили в підтримці "тендерних скарг" Арміханяна, попри санкції РНБО

Антимонопольний комітет України попри санкції Ради національної безпеки і оборони України щодо підприємця Араіка Амірханяна в черговий раз підтримав одну з його компаній при розгляді "тролінгових" скарг.

Відзначається, що в розпал будівельного сезону ці скарги дозволили заблокувати дві великі дорожні будівництва на загальну суму понад 2 млрд грн.

Зокрема, мова йде про те, що постійно діюча адміністративна колегія Антимонопольного комітету України з розгляду скарг у сфері публічних закупівель задовольнила відразу дві скарги компанії ПП "Південьтехбуд" (код ЄДРПОУ 32863396) на дії Миколаївської Служби автомобільних доріг України.

Скарги заблокували Капітальний ремонт близько 35 км дороги М-13 Кропивницький-Платонове в Миколаївській області, загальна очікувана вартість лотів становила понад 2 млрд грн (тендер 1, тендер 2).

Тендерна пропозиція "Південьтехбуд" була відхилена і компанія поскаржилася на документацію, яку подали на тендер інші учасники.

Однак, колегія АМКУ на чолі з заступником керівника комітету Наталією Буроменською задовольнила скаргу і постановила сад скасувати участь конкурентів компанії в торгах.

При цьому, зазначає видання, колегія не звернула увагу, що сам "Південдортех" не має необхідного підтвердження достатнього досвіду, щоб брати участь у таких великих тендерах, а також не надав фінансового забезпечення своєї тендерної пропозиції.

Крім того, згідно з даними системи Opendatabot, у компанії є податковий борг понад 16 млн грн.

Своєю чергою, "Південьтехбуд" - це перейменоване ПП "Дорлідер", яке входить до переліку компаній перебуває під санкціями РНБО Араіка Амірханяна.

Компанії Амірханяна звинувачувалася в незаконному переправленні людей через адмінкордон з Кримом, сплаті податків в окупованому Криму, незаконному перевезенні будматеріалів, привласненні бюджетних коштів в особливо великих розмірах, блокуванні понад 200 тендерів на загальну суму понад 20 млрд грн.

Нагадаємо, раніше Антимонопольний комітет вже визнавав "Південьтехбуд" учасником змов з іншими структурами Амірханяна з метою завищення цін на надані послуги. З 28 квітня по 2 червня компанія подалася на участь у тендерних процедурах на загальну суму 7,8 млрд грн.