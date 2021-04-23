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АМКУ должен не допустить введения пошлины на импорт кабеля, - эксперт

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 10:28
АМКУ должен не допустить введения пошлины на импорт кабеля, - эксперт Фото: АМКУ должен не допустить введения пошлины на импорт кабеля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Если будет введена пошлина на импорт кабельной продукции в размере 23,5% это приведет к увеличению монопольного положения двух самых крупных украинских производителей кабелей "Одессакабель" и "Южкабель". Остановить имплементацию пошлины может Антимонопольный комитет Украины.

Об этом заявил политический эксперт Кирилл Сазонов.

По его словам, Минэкономразвития планирует ввести пошли на импорт кабельной продукции в размере 23,5%. Эксперт, уверен, что пошлина на импорт кабелей негативно скажется на потребителях света и телекомуслуг. Поскольку самыми крупными импортерами кабельной продукции являются телекомоператоры и операторы системы распределения.

"Себестоимость работ по улучшению инфраструктуры электросетей и телекома увеличиться ровно на 23,5%. При таких условиях операторы сетей будут вынуждены либо тратить на 23,5% меньше, а значит улучшения электроснабжения, например, нам надо будет ждать гораздо дольше. Либо тратить больше, но включать эти расходы в тарифы на распределение и стоимость телекомуслуг. А значит, за увеличение прибыли производителей "Одессакабель" и "Южкабель" заплатят все украинцы", - заявил эксперт.

Избежать повышения цен операторам не удастся, поскольку украинские производители не обеспечивают необходимого объема кабельной продукции. При этом, кабели используются для развития сетей мобильных операторов и модернизации электросетевой инфраструктуры, благодаря которой у всех украинцев дома есть свет.

Эксперт подчеркивает, что Минэкономразвития считает, что подход с увеличением пошлины поможет в развитии украинским производителям. Но на деле, это установит монопольное положение двух самых крупных производителей "Одессакабель" и "Южкабель" и даст им возможность повысить свои цены до уровня импортных цен.

Напомним, ранее Европейская бизнес-ассоциация и Американская торговая палата высказались против введения импорта на кабельную продукцию. По их мнению, от этого пострадают операторы систем распределения и мобильные операторы.

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