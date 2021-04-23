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АМКУ повинен не допустити введення мита на імпорт кабелю, - експерт

Новость на русском → Києва, П'ятниця 23 квітня 2021 10:28
АМКУ повинен не допустити введення мита на імпорт кабелю, - експерт Фото: АМКУ повинен не допустити введення мита на імпорт кабелю (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Якщо буде введено мито на імпорт кабельної продукції в розмірі 23,5% це призведе до збільшення монопольного становища двох найбільших українських виробників кабелів "Одесакабель" і "Південкабель". Зупинити імплементацію мита може Антимонопольний комітет України.

Про це заявив політичний експерт Кирило Сазонов.

За його словами, Мінекономрозвитку планує ввести імпорт кабельної продукції в розмірі 23,5%. Експерт, впевнений, що мито на імпорт кабелів негативно позначиться на споживачах світла і телекомпослуг. Оскільки найбільшими імпортерами кабельної продукції є телекомоператори та оператори системи розподілу.

"Собівартість робіт з поліпшення інфраструктури електромереж і телекому збільшитися рівно на 23,5%. При таких умовах оператори мереж будуть змушені або витрачати на 23,5% менше, а значить поліпшення електропостачання, наприклад, нам треба буде чекати набагато довше. Або витрачати більше, але включати ці витрати в тарифи на розподіл і вартість телекомпослуг. А значить, за збільшення прибутку виробників "Одесакабель" і "Південкабель" заплатять всі українці", - заявив експерт.

Уникнути підвищення цін операторам не вдасться, оскільки українські виробники не забезпечують необхідного обсягу кабельної продукції. При цьому, кабелі використовуються для розвитку мереж мобільних операторів і модернізації електромережевої інфраструктури, завдяки якій у всіх українців вдома є світло.

Експерт підкреслює, що Мінекономрозвитку вважає, що підхід зі збільшенням мита допоможе в розвитку українським виробникам. Але на ділі, це встановить монопольне становище двох найбільших виробників "Одесакабель" і "Південкабель" і дасть їм можливість підвищити свої ціни до рівня імпортних цін.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес-асоціація і Американська торгова палата висловилися проти введення імпорту на кабельну продукцію. На їхню думку, від цього постраждають оператори систем розподілу і мобільні оператори.

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