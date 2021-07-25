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В американском штате Колорадо обнаружили чуму у мальчика

Автор: Анастасия Рокитна

В американском штате Колорадо медики выявили чуму после смерти 10-летнего мальчика. Он умер от осложнений, связанных с этим заболеванием.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Инфекционное заболевание выявила лабораторная проверка, начатая Департаментом здравоохранения и окружающей среды штата. Чума была выявлено в шести округах Колорадо, а именно у животных и блох.

Чума вызывается бактериями, которые могут попасть в организм человека через укусы инфицированных блох или при прямом контакте с зараженными животными.

При обнаружении на ранней стадии заражения чума поддается лечению, как у людей, так и у домашних животных. Симптомы включают внезапное повышение температуры и/или увеличение лимфатических узлов.

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чума