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В американском штате Калифорния пожары уничтожили город Гринвилл

Автор: Инна Собора

В США из-за пожара "Дикси", который бушует с середины июля, полностью уничтожен город. Речь идет о городе Гринвилл в штате Калифорния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Пожар стал одним из самых крупных за всю историю штата. Пламя уже уничтожило 130 тысяч гектаров леса. Из-за сильнейшей жары, ветра и засухи огонь продолжает разрастаться.

Дотла сгорел город Гринвилл, основанный во времена "золотой лихорадки". Жители Честера, расположенного на озере Алманор, как и нескольких других населенных пунктов, были эвакуированы.

Борьбу с огнем ведут более 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо виден из космоса.

Напомним, что лесные пожары в США охватили 12 штатов.

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КалифорнияПожар