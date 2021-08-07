В американском штате Калифорния пожары уничтожили город Гринвилл

В США из-за пожара "Дикси", который бушует с середины июля, полностью уничтожен город. Речь идет о городе Гринвилл в штате Калифорния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.
Пожар стал одним из самых крупных за всю историю штата. Пламя уже уничтожило 130 тысяч гектаров леса. Из-за сильнейшей жары, ветра и засухи огонь продолжает разрастаться.
Дотла сгорел город Гринвилл, основанный во времена "золотой лихорадки". Жители Честера, расположенного на озере Алманор, как и нескольких других населенных пунктов, были эвакуированы.
Борьбу с огнем ведут более 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо виден из космоса.
Напомним, что лесные пожары в США охватили 12 штатов.