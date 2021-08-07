В американском штате Калифорния пожары уничтожили город Гринвилл

Пожар стал одним из самых крупных за всю историю штата. Пламя уже уничтожило 130 тысяч гектаров леса. Из-за сильнейшей жары, ветра и засухи огонь продолжает разрастаться.

Дотла сгорел город Гринвилл, основанный во времена "золотой лихорадки". Жители Честера, расположенного на озере Алманор, как и нескольких других населенных пунктов, были эвакуированы.

Борьбу с огнем ведут более 5000 человек. Пламя выбрасывает в атмосферу дым, который хорошо виден из космоса.